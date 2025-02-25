Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump’ın askeri harcamaları yüzde 50 azaltma teklifine açık olduklarını söyledi.

Bunun yanında Putin, ABD’ye nadir toprak metallerinde iş birliği yapmayı ve Amerikan pazarının Rus alüminyumuna yeniden açılmasını teklif etti.

Trump, Pazartesi günü yaptığı açıklamada Putin ile büyük ölçekli ekonomik iş birlikleri konusunda görüşmeler yürüttüğünü söyledi. Aynı gün Putin, nadir toprak metalleri sektörünün geliştirilmesi konusunda bir toplantı düzenledi.

Toplantının ardından yaptığı açıklamada, Rusya’nın bu alandaki projelerde yabancı ortakları da devreye sokabileceğini belirtti. "Amerikan ortaklarımıza da iş birliği teklif edebiliriz. Burada yalnızca hükümet yetkililerini değil, şirketleri de kastediyorum" diyen Putin, ABD ile Ukrayna arasında olası bir nadir toprak metali anlaşmasını değerlendirmeyeceğini de ekledi.

2 MİLYON TON ALUMİNYUM HAZIR

Trump, Şubat ayında çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 ek gümrük vergisi getiren bir kararname imzalamıştı. Putin, ABD pazarının yeniden açılması halinde Rusya’nın yılda yaklaşık 2 milyon ton alüminyum satabileceğini söyledi.

Putin, "Bu, fiyat oluşumu üzerinde büyük bir etki yaratmadı. Ancak fiyatların istikrar kazanması açısından olumlu bir etkisi olurdu. Bundan daha önemlisi, Amerikan şirketleriyle bu alanda birlikte çalışma fırsatımızın olması" dedi.

Rusya, 2023 yılında ABD’nin alüminyum ithalatına uyguladığı yüzde 200’lük gümrük vergileri nedeniyle ABD pazarından çekilmek zorunda kalmıştı.

Putin’in açıklamaları, Avrupa Birliği’nin Rus alüminyumuna kademeli bir yasak getirme planlarını açıklamasının hemen ardından geldi.

Rus lider, ABD’li yatırımcıları Doğu Sibirya’da büyük ölçekli bir enerji ve metal ihracatı projesine davet etti. Proje kapsamında bir hidroelektrik santrali ve büyük ölçekli alüminyum üretim tesislerinin kurulması öngörülüyor.

Putin, "Bunlar sermaye yoğun projeler. İlk hesaplamalara göre bugünün fiyatlarıyla yaklaşık 15 milyar dolara mal olacak. Ancak düşünülebilir" açıklamasını yaptı.

Rusya Devlet Başkanı, ABD'li şirketlerinin Rusya’da üretim yapmasının ABD pazarına daha uygun fiyatlarla alüminyum sağlanmasını mümkün kılacağını vurguladı.

RUSYA'DAN İNCELİKLİ TEKLİF

Putin, Rus devlet televizyonuna verdiği röportajda savunma bütçelerini düşürülmesini de değerlendirdi. Rus lider, "Biz buna karşı değiliz. Bunun iyi bir fikir olduğunu düşünüyorum: ABD savunma bütçesini yüzde 50 azaltacak, biz de yüzde 50 azaltacağız. Bu teklifi iyi buluyoruz ve müzakereye hazırız" dedi.

Ancak Çin’le bu konuda müzakere yürütmeyeceklerini belirten Putin, bunun Pekin’in kendi kararı olduğunu ifade etti. Çin’in daha sonra ABD ve Rusya arasında varılacak bir anlaşmaya katılabileceğini ancak bunun Pekin’in tercihine bağlı olduğunu vurguladı.

Trump, Şubat ayının ortasında Ukrayna ve Gazze’deki savaşlar sona erdikten sonra Rusya ve Çin ile savunma bütçeleri ve nükleer silahlar konusunda görüşmeler yapmayı planladığını açıklamıştı.

Trump, "Hepimiz çok para harcıyoruz ve bunu, aslında çok daha verimli olabilecek başka alanlara yönlendirebiliriz" diye konuştu. ABD, Rusya ve Çin’in askeri harcamalarının toplamda yaklaşık 1 trilyon dolara ulaştığını ve bunun gereksiz bir yük oluşturduğunu belirtti.