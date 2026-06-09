ABD Başkanı Donald Trump’ın, ülkenin 250'nci kuruluş yıl dönümü kapsamında kamu-özel ortaklığıyla düzenlenen "Freedom 250" kutlamaları çerçevesinde planladığı sıra dışı doğum günü etkinliği Hollywood engeline takıldı. Trump'ın 14 Haziran’daki 80’inci yaş günü şerefine Beyaz Saray çimlerinde düzenlemeyi planladığı kafes dövüşü organizasyonu, sinema dünyasının A-list yıldızlarından beklediği ilgiyi görmedi. Daha önce müzik festivalinde yaşanan rezervasyon iptallerinin ardından, sinema dünyasının dev isimleri de Trump’ın davetini teker teker geri çevirmeye başladı.

ARENAYA DÖNÜŞECEKTİ: ÜNLÜLER SIRT ÇEVİRDİ

UFC (Amerikan Karma Dövüş Sanatları Organizasyon Şirketi) iş birliğiyle hazırlanan ve Beyaz Saray'ın tarihi Güney Çimi'ni 4 bin 500 kişilik dev bir dövüş arenasına dönüştürmeyi hedefleyen şov, ünlü desteğini hızla kaybediyor. UFC Başkanı Dana White, Time dergisine verdiği röportajda aralarında sinema, spor ve sanat dünyasından yaklaşık 300 ünlü isme özel davetiye gönderildiğini duyurmuştu. White; Adam Sandler, Jared Leto, Jason Statham, ünlü yönetmen Guy Ritchie, NFL efsanesi Tom Brady ve eski güreşçi, yeni Hollywood yıldızı Dwayne 'The Rock' Johnson gibi isimlerin bu listede yer aldığını açıklamıştı.

Ancak 14 Haziran’daki "UFC Freedom 250" etkinliği için geri sayım sürerken, Hollywood’un birinci ligi bu partizan kutlamada yer almayı reddetti. Vanity Fair dergisine konuşan Dwayne Johnson’a yakın bir kaynak, ünlü oyuncunun kesinlikle geceye katılmayacağını net bir dille ifade etti. Benzer şekilde Adam Sandler ve Jared Leto’nun temsilcileri de yaptıkları resmi açıklamalarla söz konusu dövüş gecesinde yer almayacaklarını doğruladı. Ünlülerin bu kararı, daha önce politik bir duruş sergilememek adına Great American State Fair konserlerini boykot eden müzisyenlerin tavrını akıllara getirdi.

ETKİNLİĞE KONGRE SORUŞTURMASI KAPIDA

Kafes dövüşü etkinliğinin arkasındaki tek kriz ünlülerin boykotuyla sınırlı değil. Trump yönetimi ve kamu-özel ortaklığıyla düzenlenen Freedom 250 etkinlikleri, finansman modeli nedeniyle de büyük bir skandalın merkezinde yer alıyor. Organizasyon; Trump’a yakınlığıyla bilinen teknoloji devleri Palantir ve Oracle'ın yanı sıra, Deloitte ve savunma sanayi devi Lockheed Martin gibi büyük federal yükleniciler tarafından finanse ediliyor. Bu durum, federal kaynakların ve kamu bütçesinin Trump’ın kişisel şovları ve doğum günü kutlamaları için harcandığı iddialarını gündeme getirdi; denetim kuruluşları ile Kongre üyeleri incelemelerini sıklaştırdı.

Öte yandan, The New York Times gazetesinin ortaya çıkardığı bir usulsüzlük iddiası ortalığı daha da gerdi. Habere göre, Freedom 250 organizasyonuna 1 milyon dolar bağış yapan kişilere, ABD Başkanı Donald Trump’a doğrudan erişim imkânı (VIP görüşme) vaat edildi. Bu skandalın ardından tüketici hakları savunucusu Public Citizen örgütü, rüşvet ve nüfuz ticareti iddiaları üzerine derhal bir Kongre soruşturması açılması çağrısında bulundu.

KUTLAMAYA HALK DA KARŞI

Hollywood'un sırt çevirdiği ve finansal incelemelerin hedefi olan kafes dövüşü temalı doğum günü partisi, Amerikan halkı tarafından da onay görmüyor. Kamuoyu araştırma şirketi YouGov tarafından yapılan güncel bir ankete göre, Amerikalıların yüzde 51’i Beyaz Saray çimlerinde dövüş düzenlenmesini desteklemiyor.

Ankete katılanların büyük bir bölümü, bu etkinliğin ABD’nin 250 yıllık köklü tarihini ve kuruluşunu kutlamaktan ziyade, tamamen Donald Trump’ın kişisel gövde gösterisi ve siyasi propagandası için tasarlanmış bir imaj çalışması olduğunu düşünüyor. 14 Haziran gecesi arenada gerçekte hangi ünlülerin boy göstereceği belirsizliğini korurken, Trump yönetiminin lüks kutlama planı şimdiden büyük bir prestij ve rezervasyon fiyaskosuna dönüşmüş durumda.