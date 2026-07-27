Çin, ABD yapay zeka modellerini haksız şekilde kullanarak kendi sistemlerini eğittikleri iddiasıyla Çinli şirketlere yaptırım uygulanması ihtimaline karşı "gerekli tüm tedbirleri" alacağını bildirdi.

Çin Ticaret Bakanlığı pazartesi günü yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin Çinli firmaların ABD'nin yapay zeka modellerini çaldığını ve fikri mülkiyet haklarını ihlal ettiği yönündeki suçlamaları sert bir dille reddeti

Pekin hükümeti, Washington'a "karalama kampanyasını" ve yaptırım tehditlerini durdurma çağrısında bulundu.

ÇİN KILICINA SARILDI

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, ABD'nin suçlamalarının fiili bir dayanağı ve hukuki desteği bulunmadığı belirtildi.

Bakanlık yaptığı açıklamada, “Bu eylemlerin somut dayanağı ve hukuki temeli bulunmamakta olup, uygulamada çifte standart teşkil etmekte ve yapay zeka hegemonyasının tipik örneklerini oluşturmaktadır” dedi.

Açıklamanın devamında “Çin, ülkenin çıkarlarına ciddi zarar verecek her türlü eyleme karşı meşru hak ve çıkarlarını kararlılıkla korumak için gerekli tüm önlemleri alacaktır" denildi.

ÇİN'İ HIRSIZLIKLA SUÇLADI

Açıklamalar, bir büyük dil modelinin çıktılarının başka bir modeli eğitmek amacıyla kullanılması yöntemi olan "damıtma" tekniğine ilişkin gerilimin tırmanmasıyla geldi.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, geçtiğimiz hafta ABD'nin Çin modellerini fikri mülkiyet hırsızlığı belirtileri açısından dikkatle inceleyeceğini duyurmuştu.

Bessent'ın açıklaması, OpenAI ve Anthropic PBC gibi firmaların, Çinli rakiplerinin önde gelen ABD modellerini istismar ederek maliyetlerin çok küçük bir kısmıyla rakip sistemler geliştirdiği yönündeki iddialarını destekler nitelikteydi.

ÇİN'DEN TEMKİNLİ YANIT

Çin Ticaret Bakanlığı ise bazı Çin yapay zeka modellerinin ABD'deki muadilleriyle yakın zamanlarda piyasaya sürüldüğünü ve ön uç kodlama gibi alanlarda üstün performans seviyelerine ulaştığını savundu.

Damıtma yönteminin sektör genelinde yaygın olarak kullanılan bir teknik olduğunu belirten Bakanlık, herhangi bir isim vermeksizin veya kanıt sunmaksızın birçok Amerikalı yapay zeka şirketinin de Çin modellerini damıttığını ileri sürdü.

Pekin yönetimi, ABD'ye yapay zeka alanında iletişimi ve diyaloğu güçlendirme, teknolojinin yönetişimini geliştirme ve gelişimi ortaklaşa teşvik etme çağrısında bulundu.

TRUMP DOSTUNU ÇABUK UNUTTU

ABD Başkanı Donald Trump sadece 2 ay önce, Mayıs'ın 13'ünde Pekin'i ziyaret etti. İki ülke arasındaki ilişkilerin son derece güçlü olduğunu vurgulayan Trump, Şi için 'dostum' ifadesini kullandı.

Ancak Başkan'ın dostluğu, yine kısa sürdü. ABD Başkanı sadece bir hafta önce halka seslenişinde Çin'in 2020 seçimlerine müdahale ederek seçilmesini önlediğini öne sürdü.

Çin, bu iddiaları hızla yalanlarken, ABD Başkanı da suçlamalarının üzerine gitmemeyi seçti. Ancak bu iddialardan sonrra ABD hükümetinin Çin'e karşı tutumu sertleşti.