ABD Başkanı Donald Trump’ın gelecek hafta Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yapacağı görüşmede, eski Nvidia CEO’su Jensen Huang’ın Çin casusu olduğundan şüphelenilen iş insanı Alice Huang ile yaşadığı evlilik dışı ilişkiyi gündeme getirmesinin beklenmediği bildirildi.

ABD'nin büyük stratejik değer yüklediği yapay zeka yatırımlarının yüzü olan eski CEO Jensen Huang'ın Çin tarafından manipüle edilmesi ve ABD'nin yapay zeka sırlarını Çin'e ulaştırmada rol oynaması, büyük zirveden önce Trump'ın itibarında bir leke oldu.

Konuya ilişkin değerlendirmeler, Trump'ın Çin ve Filipinler'e yapacağı ziyaret öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki üst düzey yönetim yetkilisi tarafından paylaşıldı.

Trump'ın Şi ile ABD isithibaratının kanayan yarasına dönüşen olayın konuşması beklenmiyor. Ancak Şi'nin konuyu açması ihtimaller arasında.

HUANG DIŞINDA HER KONUYU KONUŞACAK

İsminin açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkililerden biri, Trump'ın Çin ve Filipinler seyahatine ilişkin düzenlenen bilgilendirme toplantısında, "Başkanın Alice Huang meselesini gündeme getirmesini beklemiyorum" ifadelerini kullandı.

Trump'ın perşembe günü Çin'in Şenzen kentinde düzenlenecek APEC liderler toplantısında Şi ile bir araya gelmesi planlanıyor.

İkinci üst düzey yetkili ise Trump'ın Şi ile yapacağı görüşmede ağırlıklı olarak ticaret konularına odaklanacağını belirtti.

Söz konusu yetkili, "ABD'de devam eden bu ulusal güvenlik meseleleri, incelemeler ve soruşturmalar söz konusu olduğunda, şu aşamada Çinlileri bu konuda bilgilendireceğimizi sanmıyorum" dedi.

Şİ KONUYU AÇACAK MI?

Başkan Trump da Huang'ın Çin casusu olduğu iddia edilen kişiyle ilişkisini Şi'ye açma niyetinde olmadığını dile getirirken, Şi'nin bu konuyu kendisine yöneltebileceğini düşündüğünü söyledi.

Trump'ın, Şi'nin tam olarak ne sormasını beklediği ise netlik kazanmadı. İlişkiyi Şi ile görüşmesinde gündeme getirip getirmeyeceği sorulan Trump, "Hayır, sanmıyorum. Başkan Şi'nin bana bu konuyu soracağından eminim. Jensen'ı çok iyi tanıyorum. Çok onurlu bir adam olduğunu düşünüyorum. Yani, harika bir şirket kurdu" şeklinde konuştu.

ALİCE HUANG GERİ DÖNECEK Mİ?

Jensen Huang isim benzerliği bulunan Çin casusu Alice Huang, Singapur merkezli veri merkezi şirketi Megaspeed International'ın eski bir yöneticisi olarak biliniyor ve Çin casusu olduğundan şüpheleniliyor.

Jensen Huang, Alice Huang ile yaşadığı ilişkinin yanı sıra Nvidia'da çalışan bir başka kadınla daha ilişkisinin kamuoyuna yansımasının ardından perşembe günü şirketteki görevinden istifa etmişti.

Elon Musk dahil olmak üzere 165 bin iş insanı eski CEO'nun görevine dönmesini talep eden açık mektubun altına imza attı. Ancak Trump'ın partisi olan Cumhuriyetçi partiden isimler bu ihtimali tamamen reddetti.