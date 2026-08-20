80 yaşındaki ABD Başkanı Donald Trump’ın pazartesi günü Beyaz Saray’daki iki etkinlikte sağ elindeki kalıcı morluk, renk değişimi ve şişlik dikkat çekti.

Eli sürekli moraran, vücudunda şişlikler görülen 80 yaşındaki ABD Başkanı izlerini saklamak için eline makyaj uyguladığı görüldü.

Trump, günün ilk basın turunu Beyaz Saray'ın Güney Bahçesi'nde gerçekleştirerek çimlik üzerinde inşa edilen helikopter pistinin yapımını değerlendirdi.

Konuşmasında Beyaz Saray'ı kısmen yıkarak yapılan balo salonunun "askeri bir bileşeni" olduğunu ve bu nedenle "sığınaklara" sahip olacağını ifade etti.

20 dakikadan fazla süren konuşmasında renovasyonlarını öven Trump "bayrak direklerinin seçiminde bile çok iyi" olduğunu belirtirken, eli aniden kameralara takıldı.

Trump'ın elindeki morluk ve şişlik belirgin şekilde kaydedildi. Trump ise hiçbir şey olmamış gibi devam etti.

TRUMP'IN KRONİK HASTALIĞI

Geçtiğimiz temmuz ayında Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, Trump'ın yaşlı insanlarda sık görülen ve kanın alt ekstremitelerden kalbe dönmesini zorlaştıran kronik venöz yetmezlik rahatsızlığından muzdarip olduğu bildirilmişti.

Alt bacaklarda ve ayak bileklerinde şişmeye yol açan bu durumla ilgili olarak Trump, bir dönem kompresyon çorapları denediğini ancak bunları beğenmediğini, bunun yerine uzun süre oturmaktan kaçınmaya çalıştığını aktardı.

Reuters tarafından yakından çekilen fotoğraflarda elindeki renk değişimi sosyal medyada dikkat çekerken, Beyaz Saray morluğun sık el sıkışmaktan ve son 25 yıldır kullandığı günlük 325 miligramlık önerilenden yüksek aspirin dozundan kaynaklandığını öne sürdü.

MAKYAJ YAPTIĞINI İTİRAF ETTİ

Yorum talebine hemen yanıt vermeyen Beyaz Saray, daha önce Trump'ın "halkın adamı olduğunu ve günlük bazda tarihteki diğer tüm başkanlardan daha fazla Amerikalıyla buluşup ellerini sıktığını" iddia etmişti.

Aspirin kullanımıyla ilgili Ocak ayında The Wall Street Journal'a konuşan Trump, "Biraz batıl inançlıyım. Aspirinin kanı sulandırmak için iyi olduğunu söylüyorlar ve kalbimden koyu kan akmasını istemiyorum. Kalbimden güzel, ince kan akmasını istiyorum. Bu mantıklı mı?" açıklamasında bulunmuştu.

Trump, eline makyaj uyguladığını itiraf etti. Başkan, elindeki morlukları saklamak için makyaj uygulamaya "yaklaşık 10 saniye" ayırdığını ifade etti.