ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yeni bir tehditte bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Trump "İran'a büyük bir filonun gittiğini" duyurdu

Trump, açıklamasında “Büyük bir donanma İran'a doğru ilerliyor. Büyük bir güç, coşku ve kararlılıkla hızla ilerliyor" diye yazdı.

Açıklamasının devamında Trump, "Venezuela'ya gönderilenden daha büyük bir filo ve başında büyük uçak gemisi Abraham Lincoln var. Venezuela'da olduğu gibi, gerekirse hız ve şiddetle görevini hızla yerine getirmeye hazır, istekli ve muktedir" diye yazdı.

Abraham Lincoln, ABD'nin bölgeye gönderdiği ikinci uçak gemisi oldu. Bununla birlikte ABD Başkanı'nın emriyle bölgeye onlarca uçak ve hava savunma sistemi de sevk edildi.

Trump, İran'la anlaşmaya varması gerekitğini söylerek "Umarım İran hızla masaya oturur ve tüm taraflar için iyi olan, adil ve eşitlikçi bir anlaşma müzakere eder" ve "NÜKLEER SİLAHLAR YOK" diye ekledi.

Trump "Zaman daralıyor, bu gerçekten çok önemli! İran'a daha önce de söylediğim gibi: ANLAŞMA YAPIN!" dedi.

İran'a karşı daha önce yapılan operasyona değinen Trump, "Anlaşma yapmadılar ve İran'ın büyük ölçüde tahrip edildiği “Gece Yarısı Çekici Operasyonu” gerçekleşti. Bir sonraki saldırı çok daha kötü olacak! Bunun tekrar olmasına izin vermeyin" diyerek İran yönetimini tehdit etti.

SALDIRI KESİN Mİ?

İsrail basınına konuşan yetkililer, saldırının son derece yakın olduğunu defalarca ifade etmişti.

Öyle ki, yine İsrail basınına göre saldırı 15 Ocak günü gerçekleşekken Türkiye dahil İran'ın komşusu üyelerin uyarıları ve İsrail hava savunmasının hazırlıksız olması Trump'ın saldırıyı son anda iptal etmesine sebep oldu.

Bununla birlikte The Middle East Eye'a konuşan ABD ordusu yetkilileri İran'a yapılacak saldırının bu hafta içerisinde gerçeklemesi beklendiğini söyledi.

Sosyal medyada ise ABD'nin "Cuma günü İran'a karşı askeri ambargo uygulayacağına" dair bir söylenti ortaya atıldı, ancak ABD ordusu veya makamları bu iddiayı doğrulamadı.

KÖRFEZ'DE HAVA SAVUNMA DUVARI

Bölgede ise hareketlilik sürüyor. Katar ve Suudi Arabistan'da yer alan ABD hava üslerine Patriot ve THAAD hava savunma sistemleri yerleştirildi. Hava savunma için ayrıca F-15E uçakları bölgeye uçtu.

Daha önce İran'ın karşı saldırısını durduracak hava savunmanın eksik olması, bu yığılmanın asıl sebebi oldu.

Bölgeye intikal eden uçak gemisi filoları ve İsrail'in desteği ile birlikte ABD, Körfez'de bir hava savunma duvarı örüyor.