Trump, Pazartesi günü Beyaz Saray’da Macron ile Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi konusunu görüşmek için bir araya geldi. Ancak iki liderin geçmişten beri süregelen garip el sıkışma sahneleri bu görüşmede de devam etti. Üç kez el sıkışan ikili, bir seferinde 12 saniye boyunca el ele kaldı ve bu anlar sosyal medyada viral oldu.

Ancak sosyal medya kullanıcıları bu kez Trump’ın tuhaf el sıkışmalarından çok, sağ elinin arkasındaki belirgin morluğu konuşuyor. Bazıları bunun serum (IV) takılmasından kaynaklanan bir iz olduğunu öne sürerken, kimileri de Trump’ın susuz kalıp sıvı takviyesi aldığını veya vitamin eksikliği yaşadığını iddia etti.

Bazı kullanıcılar, Trump’ın geçmişte de bandajlarla ve morluklarla görüldüğünü belirterek bunun sık tekrarlandığını öne sürdü. "Bu morluk hep aynı elinde çıkıyor" diyenler bile oldu.

"SAĞLIĞIYLA İLGİLİ NE SAKLANIYOR?"

Trump’ın morluğu hakkında ortaya atılan iddialar bununla sınırlı kalmadı. Bazı sosyal medya kullanıcıları, Beyaz Saray’ın Trump’ın sağlık durumunu gizlediğini iddia ederken, bir X (eski adıyla Twitter) kullanıcısı "Sağlığıyla ilgili ne saklanıyor?" diye sordu.

Bir başka kullanıcı, Trump’ın sağlık durumunun 2022’de hayatını kaybeden Kraliçe II. Elizabeth’in son günlerindeki morluklara benzediğini öne sürdü.

Ancak bazı kullanıcılar olayı basite indirerek, Trump’ın yaşını hatırlattı. "78 yaşında biri için morarmak normal" diyenler, onun cildinin hassas olabileceğini dile getirdi. Bir kullanıcı esprili bir şekilde "Trump sürekli golf arabasıyla geziyor çünkü düşerse dev bir mor üzüm gibi görünecek" yorumunda bulundu.

TUHAF EL SIKIŞMALARA BİR YENİSİ DAHA EKLENDİ

Trump ve Macron arasındaki tuhaf el sıkışmaları ilk kez yaşanmadı. İkilinin 2017’de NATO zirvesinde ilk kez parmaklarını beyaza çevirecek kadar sert bir tokalaşma yaşadığı biliniyor. Hatta o dönem Macron, bu tokalaşmanın "masum olmadığını" ve "Trump’a boyun eğmeyeceğini" göstermek için yaptığını söylemişti.

Son olarak Trump, Macron’la olan üçüncü el sıkışmasında Fransız liderin kolunu garip bir şekilde bükerek yumrukla kilitlemiş ve bu an da kameralara yansımıştı.