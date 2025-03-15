ABD adına Hamas ile doğrudan müzakereleri yürüten Adam Boehler, rehine işleri özel başkanlık elçisi adaylığından çekildi. Beyaz Saray’dan iki yetkili, Boehler’in geri çekilme kararının önceden planlandığını ve onun daha geniş bir yetkiye sahip, ancak Senato onayı gerektirmeyen başka bir başkanlık elçiliği pozisyonuna kaydırılacağını belirtti.

Boehler, Hamas yetkilileriyle doğrudan görüştüğü haberinin Axios tarafından duyurulmasının ardından medya ve siyasi çevrelerde büyük tartışmaların odağı haline geldi.

Başkan Trump’ın onayıyla gerçekleşen bu görüşmeler, bazı Cumhuriyetçi senatörler arasında rahatsızlık yarattı. Beyaz Saray ile özel olarak iletişime geçen bazı senatörler, Boehler’in adaylığının Senato onayı almasını zorlaştırabilirdi. Bu sebeple Boehler'ın çekildiği duyuruldu.

TRUMP CEPHESİNDEN TEPKİ YAĞDI

Geçen hafta Axios, Boehler’in Doha’da Hamas’ın üst düzey yetkilileriyle iki kez görüştüğünü ve Gazze’de tutulan Amerikalı rehinelerin serbest bırakılması için müzakereler yürüttüğüne dair bir haber yayınladı.

Bu görüşmeler İsrail Başbakanlık Ofisi’nde büyük tepkiye yol açtı. Netanyahu’nun yakın danışmanlarından Ron Dermer, bu konuda Washington’a sert bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Boehler’in Hamas ile yaptığı müzakerelerin “tek seferlik” olduğunu belirtti ve Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff’un rehine anlaşması konusunda ana müzakereci olduğunu vurguladı.

Rubio, Witkoff’un Katar aracılığıyla dolaylı görüşmeler yürüttüğünü, Hamas ile doğrudan temas kurmadığını ifade etti.

Beyaz Saray Basın Sözcüsü Karoline Leavitt, Boehler’in Başkan Trump için rehine müzakerelerine odaklanan özel bir hükümet çalışanı olarak görevine devam edeceğini söyledi.

Leavitt, “Adam, Marc Fogel’in Rusya’dan geri getirilmesinde kritik bir rol oynadı. Haksız yere alıkonulan kişileri evlerine geri döndürmek için bu önemli çalışmayı sürdürecek” dedi.