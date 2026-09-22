Karşıt siyasi partilerin dikkat çeken figürleri olan ABD Başkanı Donald Trump ile New York Şehri Belediye Başkanı Zohran Mamdani, her iki ismin de yoğun gündem maddelerinin bulunduğu haftanın öncesinde bir araya geldi.

Belediye başkanının resmi konutu olan Gracie Mansion’da gerçekleşen görüşme yaklaşık bir saat sürdü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için şehirde bulunan Trump’ı, daha önceki temaslarında konutu ziyaret etmeye dair olumlu anılarını dile getirmesi üzerine Mamdani davet etti.

İkili arasındaki bu buluşma, yüz yüze gerçekleştirdikleri üçüncü görüşme olarak kayıtlara geçti.

HER ŞEYE RAĞMEN DOSTANE GÖRÜŞME

Görüşmenin odak noktalarını New York Polis Teşkilatı, kentte konut yapımı ve göçmenlik konuları oluşturdu.

İki lider, basın mensuplarının sorularını yanıtlamadan önce konutun bahçesinde baş başa bir sohbet gerçekleştirdi ve ayrılmadan önce el sıkıştı.

Trump, bahçede yaptığı açıklamada Mamdani hakkında, "Onun harika bir belediye başkanı olmasını istiyorum. Kesinlikle büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Trump ayrıca basın toplantısında, kasım ayındaki görüşmelerine atıfta bulunarak Mamdani’nin konutun lüks olması nedeniyle Gracie Mansion’a taşınma konusunda şüpheleri olduğunu belirtti.

ABD Başkanı, "Ona 'Taşınacak mısın?' diye sordum. Çünkü biraz lüks olduğu gerekçesiyle taşınma konusunda belki de şüphelerin vardı. Ben de 'Belediye başkanı olduğunda orada yaşamak zorundasın' dedim" sözleriyle tavsiyede bulunduğunu aktardı.

ARALARINDAKİ HASSAS KONU

Görüşmedeki samimi havaya rağmen Mamdani, göçmenlik uygulamaları konusundaki temel fikir ayrılıklarını dile getirdi.

Mamdani, "Başkan ve ben, aramızdaki pek çok görüş ayrılığı konusunda son derece dürüst davrandık; göçmenlik de bu konulardan biri.

Her ikimiz de çok farklı yaklaşımlar, çok farklı inançlar dile getirdik" açıklamasını yaptı.

Mamdani geçtiğimiz hafta, kamu yardımı alan göçmenleri hedef aldığını savunduğu yeni federal düzenleme nedeniyle Trump yönetimine karşı şehirler koalisyonuna liderlik ederek dava açtığını duyurmuştu.

Beyaz Saray Sözcüsü ise davanın "Amerikan vatandaşlarının pahasına göçmenler için mücadele eden aşırı Demokratlar" tarafından açıldığını belirtti.

İki lider zaman zaman birbirlerini eleştirse de önceki iki görüşmelerinin samimi geçtiği ve ara sıra telefonda konuştukları öğrenildi.

Ancak Trump, ara seçimler öncesinde sosyal medyada Mamdani’yi "komünist" olarak nitelendirip "New York'u mahvediyor" suçlamasında bulunurken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson da Demokrat adayları "küçük mini-Mamdani'ler" olarak tanımladı.