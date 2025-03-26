Beyaz Saray'daki kabulde Trump, Senato onayını alan ve görev yerlerine gitmeye hazırlanan büyükelçi adaylarıyla bir araya geldi. ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterilen Tom Barrack, diğer adaylarla birlikte basına kısa bir açıklama yaptı.

Barrack, ABD Başkanı Trump’a kendisine duyduğu güven için teşekkür ederken, Türkiye için “en kadim medeniyetlerden biri” ifadesini kullandı. Trump ise Barrack’ın sözlerine kayıtsız kalmadı ve “İyi bir ülke; lideri de iyi.” diyerek Türkiye’ye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a övgü dolu sözler sarf etti.

Tom Barrack Kimdir?

ABD’nin California eyaletinde doğan ve büyüyen 77 yaşındaki Tom Barrack, lisans eğitimini Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde, hukuk eğitimini ise San Diego Üniversitesi’nde tamamladı.

Ailesi, 1900 yılında Lübnan’ın Zahle kentinden ABD’ye göç eden Hıristiyan bir Lübnanlı ailenin torunu olan Barrack, Los Angeles’ın Culver City bölgesinde, babasının bakkallık ve annesinin sekreterlik yaptığı mütevazı bir aile ortamında yetişti.

Gençlik yıllarında rugby sporu ile ilgilenen Barrack, hukuk kariyerine Suudi Arabistan’da avukat olarak başladı. 1980’li yıllarda Ronald Reagan yönetiminde İçişleri Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı olarak görev alan Barrack, Reagan ile California’daki Rancho del Cielo bölgesinde komşuluk da yaptı.