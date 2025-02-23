Trump'a sadık olan Patel, giderek artan çalkantıların yaşandığı bir dönemde ülkenin en önemli kolluk kuvveti olan FBI'ı yönetecek ve aynı zamanda ABD silah yasalarını uygulayan ATF'ye de liderlik edecek.

Demokratlar ve iki ılımlı Cumhuriyetçi, Patel'in adaylığına şiddetle karşı çıkmış, Trump'ın eleştirmenlerine karşı misilleme çağrılarının onu FBI'ı yönetmeye uygunsuz hale getirdiğini söylemişlerdi; ancak bu, geniş Cumhuriyetçi desteğini ortadan kaldırmaya yetmemişti.

Silah haklarını savunduğu için Silah Sahipleri Amerika lobi grubundan destek alan Patel'in, kurumun ateşli silahları düzenlemekten uzaklaşarak elden geçirilmesine öncülük etmesi bekleniyor.

Trump, başkanlık kampanyası sırasında ATF'yi silah sahiplerine karşı sert davranmakla ve silah ruhsatlarını asılsız gerekçelerle iptal etmekle suçlamıştı.

Konuya yakın bir kaynağa göre, Başsavcı Pam Bondi, Perşembe günü ATF'nin uzun süredir görev yapan baş hukuk müşaviri Pamela Hicks'i aniden görevden aldı ve güvenlik görevlilerinin herhangi bir açıklama veya uyarıda bulunmadan onu binadan dışarı çıkarmasını sağladı.

Bondi daha sonra Fox News'e verdiği röportajda Hicks'i kovmasının sebebinin "bu insanların silah sahiplerini hedef alması" olduğunu söyledi.

Bondi, ATF'ye Adalet Bakanlığı'nın yasadışı göçle mücadelesine yardımcı olma yönündeki odağını değiştirmesini ve silah, tütün ve alkolü düzenleme rolünden uzaklaşmasını emretti.

Patel, Trump yönetiminde iki görevi üstlenecek yetkililerden biri olacak.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio aynı zamanda Trump'ın Dışişleri Bakanlığı kontrolüne geçmesini istediği ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın geçici yöneticisi olarak da görev yapıyor.

Yönetim ve Bütçe Ofisi Müdürü Russ Vought, aynı zamanda yönetimin feshetmek istediği Tüketici Finansal Koruma Bürosu'nun geçici başkanı olarak da görev yapıyor.

İçişleri Bakanı Doug Burgum ve Enerji Bakanı Chris Wright aynı zamanda Trump'ın yeni Ulusal Enerji Hakimiyeti Konseyi'nin eş başkanlıklarını da yürütüyor.