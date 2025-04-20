Trump koltuğa oturur oturmaz her alanda hakimiyet sürmeye başladı. Gümrük tarifeleri, Fed faiz kararları derken, ülkesinde tek söz sahibi olma yolunda ilerliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini yineledi.

Gazetecilerle yaptığı soru-cevap oturumunda konuşan Trump, “Eğer ne yaptığını anlayan bir Fed Başkanı olsaydı faiz oranları da düşerdi. Faizleri indirmeli” çıkışında bulundu.

Trump uzun süredir, ABD’de para politikasını belirleyen Fed’in faiz oranlarını düşürmesi gerektiğini söylüyor. Bu son açıklamaları, Beyaz Saray’ın son günlerde Powell’a yönelik eleştirilerden sonra geldi.

MAYIS 2026'DA GÖREVİ BİTİYOIR

Beyaz Saray Ekonomi Danışmanı Kevin Hassett, yaptığı açıklamada, Trump ve ekibinin Fed Başkanı'nı görevden alıp alamayacaklarını değerlendirdiklerini söyledi.

Powell, daha önce, yasal olarak görevden alınamayacağını ve görev süresi Mayıs 2026’da sona erene kadar başkan olarak kalmayı planladığını belirtmişti.

Powell, çarşamba günü yaptığı açıklamalarda, Trump’ın tartışmalı gümrük vergisi planının kısa vadede enflasyonu artırabileceğini ve Merkez Bankası’nın yüksek istihdam ve fiyat istikrarı hedeflerini yönetmesini zorlaştırabileceğini söyledi. Powell, şu anda çoğu askıya alınmış olan bu vergilerin “hedeflerden daha da uzaklaştırmasının muhtemel” olduğunu ifade etti.

Powell ayrıca, “Politika duruşumuzu ayarlamayı düşünmeden önce daha fazla netlik beklemek için iyi bir konumdayız” ifadesini kullandı.