ABD Başkanı Donald Trump’ın geçmişte Vietnam Savaşı döneminde askerlik hizmetinden muaf tutulması, Washington’da sergilenen protesto amaçlı bir heykelle yeniden gündeme taşındı.
KEMİK ÇIKINTISI TEŞHİSİ
Trump’ın askerlikten muafiyet gerekçesi olarak gösterilen kemik çıkıntısı (bone spurs) teşhisini konu alan eser, Gaziler Günü öncesinde başkentteki National Mall’da ziyaretçilerin karşısına çıktı.
TARTIŞMALARI YENİDEN GÜNDEME GETİRDİ
Trump’ın Vietnam Savaşı sırasında askere alınmamasına gönderme yapan heykel, ABD Başkanı'nın geçmişteki askerlik sürecine ilişkin tartışmaları yeniden gündeme getirmeyi amaçlayan protesto çalışmalarından biri olarak değerlendiriliyor.
Eserin Gaziler Günü öncesinde sergilenmesi de dikkat çekti.