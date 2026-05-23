ABD Başkanı Donald Trump’ın büyük oğlu Donald Trump Jr. ile evlenmeye hazırlanan Bettina Anderson, köklü aile geçmişi ve eski modellik kariyeriyle dikkat çekiyor. Palm Beach sosyetesinin gözde isimlerinden olan Anderson’ın yaşam tarzı Amerikan basınında sık sık gündeme geliyor.
ABD basınında yer alan iddialara göre Donald Trump Jr. ile Bettina Anderson, bu hafta sonu Bahamalar’da sade ama oldukça gizli bir düğün yapmaya hazırlanıyor. PageSix kaynaklarına göre düğüne yalnızca aile üyeleri ve yakın dostlardan oluşan 50’den az kişinin katılması bekleniyor.
Kulisleri hareketlendiren bir diğer detay ise Donald Trump’ın davetli olmasına rağmen düğüne katılmayacağı yönündeki iddialar oldu.
Tüm bu gelişmelerin ardından gözler Donald Trump Jr.’ın nişanlısı Bettina Anderson’a çevrildi. Geçmişte modellik yaptığı ortaya çıkan Anderson’ın, Palm Beach’in köklü ve varlıklı ailelerinden birine mensup olduğu belirtiliyor.
Amerikan basını tarafından sık sık “old money” yani nesillerdir zengin olan elit ailelerin temsilcileri arasında gösterilen Anderson’ın babası Harry Loy Anderson Jr.’ın bankacılık sektöründe önemli bir isim olduğu konuşuluyor.
Eğitim hayatıyla da dikkat çeken Bettina Anderson, Columbia University mezunu. Sanat tarihi eğitimi alan sosyetik güzelin üniversite sonrası bir dönem modellik yaptığı ve özellikle Milano’daki moda projelerinde yer aldığı ifade ediliyor.
Sadece güzelliğiyle değil yardım faaliyetleriyle de öne çıkan Anderson, kardeşleriyle birlikte kurduğu Paradise Fund adlı yardım kuruluşuyla çevre projelerine destek veriyor. Özellikle doğal yaşamın korunmasına yönelik çalışmalarıyla takdir topladığı belirtiliyor.
