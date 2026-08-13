Karoline Leavitt, çarşamba günü yaptığı açıklamayla ağustos ayının sonunda Beyaz Saray Basın Sözcülüğü görevini bırakacağını duyurdu.

Ocak 2025’te 27 yaşındayken göreve başlayan Leavitt, ABD tarihinde Beyaz Saray basın sözcüsü olan en genç isim ve bu makama gelen ilk Z kuşağı üyesi ünvanını taşıyordu.

19 aylık görev süresi boyunca Donald Trump’ın ekran yüzü olan Leavitt, basın odasını sosyal medya odaklı video içeriklerinin üretildiği bir merkeze dönüştürdü.

Eski bir kongre üyesi adayı Leavitt, Trump'ın seçilmende büyük katkı sağlamıştı.

MAKİNELİ TÜFEK

Gazetecilerin sorularına verdiği sert yanıtlar ve sergilediği tutumla Trump’ın takdirini kazanan Leavitt, ABD Başkanı tarafından "makineli tüfek gibi konuşan sözcü" diye anıldı.

Görev süresi boyunca basın odasındaki geleneksel medya dengelerini değiştiren Leavitt, brifing odasındaki koltuklardan bazılarını Semafor, Jack Posobiec ve Tim Pool gibi yeni medya temsilcilerine ayırdı.

Bunun yanı sıra kitlesel sınır dışı edilmeleri ve transgender sporculara yönelik yasakları destekleyen içerik üreticileriyle influencer toplantıları düzenledi.

Trump yönetiminin Meksika Körfezi için kullandığı yeni 'Amerika Körfezi' tabirini kullanmayan basın mensuplarını yalan haber yaymakla suçlayan Leavitt, bu ismi kullanmayı reddeden Associated Press (AP) muhabirlerini basın grubundan çıkardı.

ÇOCUKLARI İÇİN GÖREVİ BIRAKIYOR

Leavitt, görevde olduğu dönemde gümrük vergileri ve sınır dışı kararları gibi birçok başlıkta basın mensuplarıyla karşı karşıya geldi.

Geçtiğimiz nisan ayında gümrük vergilerinin erteleneceğine dair haberleri "yalan haber" olarak nitelendirmesinden iki gün sonra kararın açıklanması üzerine, basının Trump'ı yanlış anladığını savundu.

Tüm eleştirilere rağmen Amerikan tarihinin en şeffaf ve erişilebilir başkanını temsil ettiğini belirten Leavitt’in ayrılık kararı sonrası, Trump ve İletişim Direktörü Steven Cheung yeni bir sözcü arayışına girdi.

Leavitt'in yerini kimin dolduracağı bilinmiyor. Sözcünün, eşi ve çocuklarıyla daha fazla vakit geçirmek için görevden ayrıldığı öğrenildi.