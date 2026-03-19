ABD Başkanı Donald Trump'ın Küba'yı enerji yoluyla "boğma" stratejisi, Rusya'nın hamlesiyle yeni bir boyuta kazandı. Denizcilik istihbarat kaynakları, Rus petrolü taşıyan iki dev tankerin, ABD'nin deniz ablukasını yarma pahasına Küba'ya doğru ilerlediğini aktardı.

Pazartesi günü tüm şebekenin çökmesiyle ülke çapında karanlığa gömülen Küba, son yılların en ağır enerji krizi ile karşı karşıya kaldı. Bu kritik süreçte Rusya, Küba ile dayanışma mesajı vererek harekete geçti.

DEV TANKERLER KÜBA'YA GÖNDERİLİYOR

Rusya'ya ait petrol ve doğalgaz taşıyan iki tanker derin bir enerji krizi yaşayan Küba'ya doğru yola çıktı. Gemilerin bu ay sonuna kadar Küba limanına ulaşması bekleniyor.

Anatoly Kolodkin isimli Rus bayraklı dev tanker, Primorsk limanından ayrıldı ve Küba'nın Matanzas limanına doğru yola çıktı. Yaklaşık 730 bin varil Rus ham petrolü taşıyan geminin ay sonuna kadar Matanzas'a ulaşacağı tahmin ediliyor.

Hong Kong bayraklı Sea Horse isimli geminin ise taşıdığı yaklaşık 27 bin ton Rus yapımı yakıt ile önümüzdeki Pazartesi günü adaya ulaşacağı öngörülüyor.

TRUMP'IN BASKISI SEVKİYATLARI DURDURDU

Küba'nın geleneksel enerji tedarikçileri, Trump yönetiminin ağır baskıları sonucu sevkiyatları durdurmuş vaziyette. 3 Ocak'ta Nicolas Maduro'ya ilişkin operasyon sonrasında Venezuela'dan, baskılara boyun eğen Meksika'dan ise 9 Ocak'tan beri adaya petrol ulaşmıyor. Kendi ihtiyacının sadece yüzde 40'ını üretebilen Küba'da hastaneler ameliyatları iptal ederken, gıda ve çöp toplama hizmetleri durma noktasına geldi.

Bu iki geminin taşıdığı petrolün Küba'ya can suyu olması bekleniyor.

"KÜBA'YLA HER ŞEYİ YAPABİLECEĞİMİ DÜŞÜNÜYORUM"

ABD Başkanı Donald Trump "Küba'yı alma onuru benim olacak. Küba'yı alınca Küba'yla istediğim her şeyi yapabileceğimi düşünüyorum" demişti. Trump'ın bu sözleri Havana yönetiminde sert karşılık buldu. Küba Devlet Başkanı Díaz-Canel, X üzerinden yaptığı açıklamada, "ABD, anayasal düzeni zorla devirmekle bizi açıkça tehdit ediyor. Herhangi bir dış saldırgan, aşılmaz bir direnişle karşılaşacaktır." dedi.

GÖZLER KARAYİP DENİZİ'NE ÇEVRİLDİ

Tüm dünyanın gözü şimdi, ABD donanmasının uyguladığı deniz ablukasının Rus tankerleri tarafından nasıl aşılacağına çevrildi. Kremlin, Küba yönetimiyle sürekli temas halinde olduklarını ve her türlü yardıma hazır olduklarını doğrularken; bu sevkiyatın engellenmesi durumunda Washington ve Moskova arasında doğrudan bir sürtüşme yaşanmasından endişe ediliyor.