ABD Başkanı Donald Trump ile 32 ülkenin lideri NATO Zirvesi için Türkiye’ye geliyor. 7-8 Temmuz’daki zirve için son hazırlıklar tamamlandı. Havalimanı yenilendi, yollar yapıldı, milyarlarca TL devletin kasasından çıktı. Ankara’da memurlara bir hafta idari izin verildi. Başkent’te hummalı çalışmalar da sürüyor.



TEK İHALE 69 MİLYON



Trump ve zirveye katılacak liderlerin geçeceği yollara da dikey bahçeler yapılıyor. Dikey bahçeler için 3 Haziran 2026’da “NATO Zirvesi Kapsamında Kullanılacak Olan Geçiş Güzergâhlarında Dikey Bahçe Yapım İşi” adı altında Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ihale düzenlendi. Bu ihalenin 10 Haziran 2026 tarihinde 69 milyon 848 bin 198 TL ile sonuçlandığı açıklandı.





NATO Zirvesi’nin Türkiye’ye maliyeti günden güne artıyor. Konukların uçağının ineceği Etimesgut Havalimanı PAT Sahaları Onarımı ve Devlet Konukevi için ilk etapta 2 milyar 96 milyon TL ödendi. Etimesgut Havalimanı işleri için 3 milyar 439 milyon TL daha harcandı.



12 MİLYAR LİRA OLDU



Havalimanı pistleri Başkan Trump’ın Boeing 757-200 tipi uçağı için genişletildi ve uzatıldı. Protokolün kullanacağı havalimanı yolu da genişletildi, 3 milyar 971 milyon 364 bin TL ödendi. Tüm bu harcamalar 9 milyar 506 milyon 364 bin TL oldu.





Konukların karşılama, uğurlama, konaklama, yemek gibi giderler için de Dışişleri Bakanlığı bütçesine 2 milyar lira konuldu. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağı harcamalarla birlikte toplam masraf 12 milyar liraya yaklaştı.