Trump’ın Kevin Warsh tercihi, yalnızca ABD ekonomisinin yönetimini değil, aynı zamanda diğer ülkelerin para birimlerinin devalüasyona uğramasına ya da finansal darboğazdan çıkmasına neden olabilecek kritik kararları da doğrudan etkileyecek.

56 yaşındaki Warsh, Kongre binası Capitol Hill’de geçireceği zorlu günlere hazırlanırken, kamuoyu üç temel soruya odaklanmış durumda: Warsh’ın Fed planı ne? Mevcut Başkan Jay Powell gibi Trump ile karşı karşıya mı gelecek? Ve en önemlisi, Senato bu atamayı onaylayacak mı?

FED'DE YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYABİLECEK Mİ?

Warsh’a yakın isimler ve Washington kulislerinden edinilen bilgiler, yıllardır bu anı bekleyen adayının iletişim politikasından bilançonun küçültülmesine kadar birçok alanda büyük değişiklikler planladığını gösteriyor. Ancak önünde acil çözüm bekleyen engeller var.

BEYAZ SARAY VE FAİZ ÇIKMAZI

Trump, İran savaşı nedeniyle artan enflasyonist baskılara rağmen faiz indirimi için bastırırken, Warsh’ın Başkan’ı memnun etmeye çalışması Fed’in diğer 11 kurul üyesiyle arasının açılmasına ve kurumun kredibilitesinin sarsılmasına yol açabilir. Diğer yandan, Beyaz Saray’a karşı durmak, Warsh’ı Kasım ayındaki kritik ara seçimler öncesinde Başkan ile doğrudan bir çatışma rotasına sokabilir.

WARSH KOLTUĞU SEKİZ YIL ÖNCE POWELL'A KAPTIRDI

Sekiz yıl önce koltuğu Powell’a kaptıran Warsh, Cumhuriyetçi kanadın ağır toplarından biri olarak biliniyor. Stanford’da katı monetarist Milton Friedman’ın öğrencisi olan ve 2006’da Fed’in en genç yöneticisi sıfatıyla göreve gelen Warsh, 2008 finansal krizi sırasında Wall Street ile Washington arasında köprü görevi görmüştü.

ENFLASYON ŞAHİNLİĞİNDEN YAPAY ZEKA İYİMSERLİĞİ

Geçmişte "enflasyon şahini" olarak bilinen Warsh, Trump döneminde daha "güvercin" bir tutum takınmaya başladı. Warsh, yapay zeka kaynaklı verimlilik artışının keskin faiz indirimlerine zemin hazırlayacağını savunurken, bu görüş Fed’in diğer politika yapıcıları tarafından henüz karşılık bulmuş değil.

"DAHA AZ KONUŞAN DAHA ETKİLİ BİR FED"

Warsh’ın en büyük eleştirilerinden biri Fed’in iletişim stratejisi üzerine. Piyasalara anonim tahminler sunan "noktasal grafik" (dot plot) uygulamasından nefret eden Warsh, politika yapıcıların kendi sözlerinin esiri olmaması gerektiğini savunuyor.

Warsh, konuşma ve mülakat sayısını sınırlayarak piyasadaki "gürültüyü" azaltmayı hedefliyor.

Veri toplama süreçlerinde daha güncel ve anlık bilgilerin kullanılmasını istiyor.

Finansal kriz ve pandemi döneminde şişen 6,7 trilyon dolarlık bilançoyu küçültmeyi planlıyor.

TRUMP İLE ANLAŞMA KISA MI SÜRECEK?

Warsh aslında Trump’ın ilk tercihi değildi. Ancak Wall Street’in diğer adaylara gösterdiği tepki ve devam eden bazı hukuki süreçler ibreyi ona çevirdi. Uzmanlar, Trump’ın sadakat ve "koşulsuz faiz indirimi" beklediğini ancak Warsh’ın geçmişteki "şahin" sicilinin bu beklentilerle çelişebileceğini belirtiyor.

İran savaşının etkisiyle yükselen petrol fiyatları, piyasaların Haziran ayında bir faiz indirimi olasılığını dışlamasına neden oldu. Bu durum, "hemen ve ciddi" indirim isteyen Trump ile Warsh arasındaki balayı döneminin oldukça kısa sürmesine yol açabilir.

WARSH, SENATO ENGELİNİ AŞABİLECEK Mİ?

Warsh’ın adaylığı önündeki en büyük engel, Senato’daki siyasi kutuplaşma. Kuzey Karolina Senatörü Thom Tillis gibi bazı Cumhuriyetçiler, mevcut Başkan Powell hakkındaki soruşturmalar düşürülmeden Warsh için oy kullanmayacaklarını açıkladı.

Eğer 15 Mayıs’a kadar 51 Cumhuriyetçi senatörün desteği alınamazsa, ABD ekonomisinin dümenindeki belirsizlik bir süre daha devam edebilir. Ancak analistler, sonunda Cumhuriyetçi ağırlıklı Senato’nun, Warsh’ın uzun süredir arzuladığı bu göreve gelmesine onay vereceği görüşünde birleşiyor.