Tatbikatın, Grönland'ın güney kesimleri ile Kangerlussuaq çevresinde gerçekleştirileceği bildirildi. NATO'nun Arktik bölgesindeki varlığını ve operasyonel kapasitesini güçlendirme amacı taşıyan tatbikatta askerlerin, zorlu kutup koşullarında farklı askeri faaliyetlere yönelik eğitimlerden geçeceği belirtildi. 11 NATO ÜLKESİNDEN KATILIM Danimarka Savunma Bakanlığının açıklamasına göre tatbikata Danimarka'nın yanı sıra Norveç, Finlandiya, İsveç, Kanada, Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya, Slovenya ve Polonya katılacak. Almanya, Slovenya ve Polonya'nın tatbikatta gözlemci statüsünde bulunacağı aktarılırken, Almanya'nın bunun yanı sıra lojistik destek sağlayacağı kaydedildi. Yetkililer, "Arktik Kalkanı" ile NATO müttefiklerinin zorlu Arktik ortamında birlikte hareket etme kabiliyetlerinin geliştirilmesinin ve bölgedeki hazırlık seviyesinin artırılmasının hedeflendiğini belirtti. 'GRÖNLAND ABD'NİN OLMALI' Trump, Grönland'ın ABD açısından stratejik önem taşıdığını belirterek adanın ABD tarafından kontrol edilmesi gerektiğini savunmuştu. ABD Başkanı, Grönland'ın Rusya ve Çin'e karşı güvenlik açısından kritik bir konumda bulunduğunu öne sürerek adayı kontrol altına alma isteğini defalarca dile getirmiş, bu konuda gerekirse daha sert yöntemlere başvurabilecekleri yönünde de mesajlar vermişti.

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