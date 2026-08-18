Danimarka Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu yıl yürürlüğe giren ve askerlik süresini 4 aydan 11 aya çıkaran yeni sistem kapsamında erlerin Grönland’da da eğitim görebileceği bildirildi.

GRÖNLAND'A ULAŞTILAR

İlk asker grubunun Grönland’a ulaştığı belirtilirken, askerlerin bir bölümünün başkent Nuuk’ta, diğer bölümünün ise Kangerlussuaq bölgesinde eğitim alacağı aktarıldı.

‘MEMNUNİYET DUYDUM’

Grönland’da görev yapacak askerlerin, Arktik koşullarına yönelik arazi ve operasyon becerilerini geliştirecek tatbikatlara katılacağı ifade edildi. Askerlerin aynı zamanda bölgede görev yapan Grönlandlı personelle birlikte çalışacağı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında görüşlerine yer verilen 19 yaşındaki Kopenhaglı asker Krab, Grönland’da askerlik yapma fırsatından memnuniyet duyduğunu söyledi.

ASKERLİK SÜRESİ 11 AYA ÇIKARILDI

Danimarka’da bu yıl uygulanmaya başlanan yeni düzenlemeyle zorunlu askerlik süresi 4 aydan 11 aya yükseltildi. Sisteme göre askerler ilk 5 ayda temel askeri eğitimden geçerken, kalan 6 aylık dönemde ordunun gerçek görevlerinde operasyonel hizmet yürütecek.

Danimarka, özellikle Arktik bölgesindeki güvenlik kapasitesini artırmayı hedeflerken, Grönland’da askerlerin eğitim ve faaliyetlere dahil edilmesi bu stratejinin yeni adımlarından biri oldu.