Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında bulunduğu Ankara'da, ABD Başkanı Donald Trump'ın yeniden gündeme taşıdığı Grönland'la ilgili açıklamalarına yanıt verdi.

‘GRÖNLAND SATILIK DEĞİL’

Danimarka basınına konuşan Frederiksen, Danimarka Krallığı'na bağlı Grönland'ın ABD'ye katılmak istemediğini vurgulayarak, "Grönland elbette satılık değil. Bunu en başından beri açıkça belirttik" ifadelerini kullandı.

‘SAYGI GÖSTERİLMESİNİ BEKLİYORUZ’

Frederiksen ayrıca, NATO müttefiklerinden Danimarka'nın egemenlik haklarına saygı gösterilmesini beklediklerini dile getirdi.

BİR KEZ DAHA VURGULADI

ABD Başkanı Donald Trump ise bugün Ankara'da yaptığı açıklamada Grönland konusunu yeniden gündeme taşıyarak, adanın ABD açısından stratejik önem taşıdığını savunmuş ve Grönland'ın ABD'nin kontrolünde olması gerektiğini ifade etmişti.