Trump Organization’ın Trump Mobile adlı kablosuz iletişim hizmetini başlatmasıyla beraber tanıtılan amiral gemisi telefon modeli T1 Phone 8002 (altın versiyon) için en önemli vaatlerden biri cihazın Amerika’da üretileceği yönündeydi. Fakat bu iddianın gerçeği yansıtmadığına dair şüpheler gündeme geldi. Son günlerde Trump Mobile web sitesi, cihazın “ABD’de üretildiğine” dair tüm ifadeleri kaldırdı. Örneğin, ana sayfada yer alan dev “MADE IN THE USA” (ABD’de Üretildi) yazısı artık bulunmuyor.

Bunun yerine, site şimdi Amerikan üretimiyle ilgili belirsiz ve sembolik ifadeler yer alıyor. T1 modelinin yeni sloganı “Premium Performans. Gururla Amerikan.” Cihazın “Amerikan değerleri gözetilerek tasarlandığı” ve “her cihazın arkasında Amerikan ellerinin olduğu” bulunuyor. Özellikler bölümünde ilk madde “Amerikan-Gururlu Tasarım” olarak geçiyor. Ancak bu ifadeler, ürünün gerçekten ABD’de üretildiğini ya da tasarlandığını açıkça belirtmiyor.

Trump markalı altın rengindeki telefonun ve “American-proud design” dahil olmak üzere başlıca özelliklerin listelendiği ürün sayfasına ait bir ekran görüntüsü de dikkat çekiyor.

TEK ÇELİŞKİLİ İFADE BU DEĞİL

Üstelik, lansmandan beri cihazla ilgili teknik bilgilerde de değişikliğe gidildi. İlk tanıtımda 6.78 inç AMOLED ekran ile geleceği aktarılan telefonun web sitesinde artık ekran boyutu 6.25 inç olarak geçiyor. Eskiden 12 GB RAM bilgisi açıkça varken, şimdi RAM bilgisi tamamen kaldırılmış. Trump Organization bu değişikliklerle ilgili yorum yapmadı.Fakat uzmanlar, T1 modelinin tedarikçisinin değişmiş olabileceğini düşünüyor. Tüm bu karmaşa, telefonun gerçekten piyasaya çıkıp çıkmayacağına dair şüpheleri daha da artırıyor.

Trump Mobile ilk duyurulduğunda, T1 Phone 8002’nin eylül ayında sevk edileceği söylenmişti. Ama artık sitede dadece “bu yılın ilerleyen dönemlerinde” gibi belirsiz bir ifade bulunuyor.