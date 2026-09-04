ABD Başkanı Donald Trump, Yahudi yeni yılı Roş Aşana öncesinde perşembe günü ülke genelinden önde gelen hahamları Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te ağırladı.

İsrail basını Jerusalem Post'un haberine göre Beyaz Saray tarafından 1979 yılından bu yana türünün ilk örneği olarak tanımlanan görüşme, hahamlar Oval Ofis'e ulaşmadan önce Trump'ın İsrail yanlısı müttefiklerinin tepkisini çekti.

Eleştirilerin temel sebebi, Mesih'in gelişinden önce bir Yahudi devletinin kurulmasına ve Siyonizm'e karşı çıkan Satmar Hasidik hareketinin liderlerinin katılımı oldu.

Görüşmede kalabalık aileler için konut sıkıntısı, Yahudi mahkumlar için af ve müsamaha talepleri ile üçten fazla çocuğu olan ailelere yönelik vergi avantajlarının genişletilmesi başlıkları değerlendirildi.

İSRAİL DESTEKÇİLERİ KÜPLERE BİNDİ

Görüşmelere, İsrail ordusuna katılmayı reddeden ve siyonizmi reddeden Haredi mezhebinden üst düzey hahamlar katıldı.

Trump'a yakın muhafazakar aktivist Laura Loomer, Beyaz Saray'ın "İsrail karşıtı hahamlara ve Mamdani destekçilerine" platform sağladığını öne sürerek bu adımın başkanı destekleyen Cumhuriyetçi Yahudileri kızdıracağı uyarısında bulundu.

Muhafazakar radyo sunucusu Sid Rosenberg ise Haham Aaron Teitelbaum'un davet edilmesini "büyük bir hata" olarak niteledi ve "başkanın yanında bulunmaya hakkı yok" ifadesini kullandı.

Haham Aaron Teitelbaum'un ziyaret öncesinde "İsrail Diyarı'nda bir zorunlu askerlik kararnamesiyle karşı karşıya olan on binlerce Yahudi" için yardım isteyeceğini açıklaması İsrail yanlısı Trump destekçilerini daha da kızdırdı.

Katılımcılar görüşmenin "öncelikle Haredi toplumunu etkileyen Amerika içi konulara odaklandığını" belirtti.