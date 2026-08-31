Kanada'da üretilen araçların dörtte üçten fazlasını karşılayan Japon otomotiv üreticileri Toyota ve Honda, teklif edilen ek gümrük vergilerinin 1 Ocak itibarıyla yürürlüğe girmesi durumunda bazı üretim hatlarını kapatmak zorunda kalabilir.

Kanada'da üretilen araçlar geçen yıl Honda'nın ABD satışlarının yaklaşık yüzde 25'ini, Toyota'nın ise yüzde 17'sini oluşturdu.

Çinli rakiplerin bulunmadığı ABD pazarı, her iki üretici için en büyük pazar konumunu korurken, mevcut yüzde 25'lik vergi oranını iki katına çıkaracak plan nedeniyle iki şirket ciddi bir riskle karşı karşıya bulunuyor.

ÜRETİM HATLARININ KAPANMA RİSKİ VE PAZARDA ARAYIŞ

Sektör analistleri, planlanan gümrük vergilerinin Kanada otomotiv sanayisi üzerinde yıkıcı bir etki yaratabileceğini ve her iki şirketin Kanada'daki bazı montaj hatlarını kapatmak zorunda kalabileceğini belirtiyor.

Reuters'ta yer alan habere göre, tarifelerin yürürlüğe girmesi halinde Toyota ve Honda'nın Kanada yapımı araçları başka pazarlara yönlendirmeye çalışacağı ve ABD pazarındaki tedarik açığını kapatmanın yollarını arayacağı ifade ediliyor.

Ancak ABD'ye giden araçların bu pazarın düzenlemelerine göre üretilmesi ve diğer fabrikaların kapasitelerinin dolu olması sebebiyle bu sürecin oldukça zor olacağı vurgulanıyor.

SEKTÖRDE BELİRSİZLİK VE ABD ÜRETİM YATIRIMLARI

Gümrük vergilerinin yürürlüğe girip girmeyeceği konusundaki belirsizlik nedeniyle tedarikçi firmalar gelecek planlaması yapmakta zorlanıyor.

Geçtiğimiz mali yılda ABD tarifeleri sebebiyle yaklaşık 1,4 trilyon yen maliyetle karşılaşan Toyota, ABD'deki üretimini artırmaya odaklanıyor.

Dünyanın en büyük otomobil üreticisi, ABD operasyonlarını genişletmek amacıyla beş yıl içinde 10 milyar dolara kadar yatırım yapmayı hedeflediğini açıkladı.