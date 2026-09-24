AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, teknoloji dünyası bir yandan yapay zeka çalışmalarının yavaşlatılmasını tartışırken, diğer yandan Trump'ın isim önerisine odaklandı.

Anthropic Üst Yöneticisi (CEO) Dario Amodei, OpenAI CEO'su Sam Altman ile Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk gibi teknoloji sektörünün önde gelen isimleri, yapay zeka geliştirme çalışmalarının yavaşlatılması yönünde çağrıda bulundu. Trump ise bu tür kısıtlamaların ABD'yi geride bırakacağını ve Çin'e büyük bir avantaj sağlayacağını savundu.

Trump, önceki gün Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kürsüsünde yaptığı konuşmada, "yapay" kelimesinin bu teknolojiyi "sahte" gibi gösterdiğini belirterek, "Şu andan itibaren tüm ABD belgeleri ve umarım tüm dünya belgeleri 'yapay' yerine çok daha doğru olan 'süper' terimini kullanacak şekilde değiştirilecek." dedi.

Trump'ın sözleri yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken, AA söz konusu platformlara "Süper zeka", "yapay zeka" isminin yerine kullanılabilir mi?" sorusunu yöneltti. Yapay zeka modelleri ise bu değerlendirmeyi destekleyen yanıtlar vermedi.

ABD'nin geliştirdiği bazı modeller de dahil olmak üzere yaygın kullanılan uygulamalar, kendisini "süper zeka" olarak değil, "gelişmiş algoritmik sistem" veya "yapay zeka" olarak tanımlamayı tercih etti. Yapay zeka modellerinin yanıtları, "süper zeka" teriminin, "yapay zeka"nın yerini alamayacağı tespitinde benzerlik gösterdi.

- Elon Musk'ın Grok'u da Trump'a destek vermedi

OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT, "Süper zeka, yapay zekanın yerine kullanılabilir mi?" sorusuna, "Yapay zeka teriminin tamamen sona ermesi beklenmez. Ama gerçekten insanüstü genel bilişsel kapasiteye sahip sistemler ortaya çıkarsa, 'süper zeka' kelimesi AI'ın yerini almak yerine, onun çok daha ileri bir kategorisini tanımlayan ana terim haline gelebilir." cevabını verdi.

Elon Musk'ın yapay zeka şirketi xAI'ın ürünü olan Grok da Trump'a destek vermedi. Grok'tan "Yapay zeka teriminin yerini genel olarak 'süper zeka'nın alması pek olası değil." ifadesini kullandı.

Anthropic'in Claude modeli, ilgili soruya, "Yapay zeka teriminin genel kullanımdan kalkması bana düşük ihtimal gibi görünüyor. ABD federal yönetiminin resmi dilinde 'süper zeka'nın yer bulması ise mümkün." yanıtını verdi.

Google'ın yapay zeka modeli Gemini, "Yapay zeka kavramının tamamen sona ermesi beklenmez ancak 'süper zeka' terimi, teknoloji ve siyaset literatüründe daha sık ve spesifik bir aşamayı ifade etmek için öne çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

Çin kaynaklı DeepSeek modeli ise soruyu "Yapay zeka terimi sona ermeyecek, 'süper zeka' terimi de onun yerini almayacak. İkisi bilgisayar bilimi ve teknoloji endüstrisinde farklı anlamlara sahip teknik terimlerdir ve bir siyasi açıklama, mevcut yerleşik teknik terminoloji sistemini değiştiremez." şeklinde yanıtladı.

Genel olarak yapay zeka modelleri "süper zeka" kavramının mevcut teknik terminolojinin tamamen yerini almasından ziyade daha ileri bir aşamayı ya da siyasi literatürü tanımlayabileceğini kaydetti.

- Türkiye "ortak hukuki çerçeve" istiyor

Türkiye ise yapay zeka konusundaki tartışmalarda ortak adımlar atılmasından yana.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, son olarak Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, teknolojinin denetimine dikkati çekerek, "Yapay zekanın kontrolü giderek zorlaşıyor. Yapay zeka için uluslararası ortak bir hukuki çerçeve oluşturulmasının vakti çoktan gelmiştir." çağrısında bulundu.