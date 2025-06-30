Grönland adasını ABD'ye katmak isteyen ABD Başkanı Donald Trump, Amerikalılara bu kutup adasının kapılarını açtı. ABD'ye sadece 1500 kilometre uzaklıkta olmasına rağmen bu buz adasına ulaşmak neredeyse imkansızdı. Fakat United Airlines, Newark'tan başkent Nuuk’a direkt seferler başlattı.

GRÖNLAND'DA 20 YIL SONRA İLK

60 binden az insanın yaşadığı Grönland'a artık ABD'de direkt uçuşlar başlıyor. Turizm atağıyla Kuzey Amerika pazarını hedefleyen Grönland ise yeni pistleriyle kutup macerasına kapı aralıyor.

Artık kutup macerası yaşamak isteyen ABD'liler tek uçuşla Grönland'a gidebilecek. Bu aktarmasız uçuş New Jersey'den başkent Nuuk'a sadece 4 saat sürecek. Uçuşlar 14 Haziran'da başlıyor. Bu uçuş 20 yıl sonra ABD'den adaya yapılan ilk uçuş olarak da tarihe geçecek. Adaya yapılacak olan ilk uçuşun yolcuları da belli oldu. Eugene Ngai, eşi Kendra Johnson ve 16 aylık kızları Nora.

TRUMP GÖZÜNÜ BU ADAYA DİKMİŞTİ

Grönland'ı gündeminin ilk sıralarında tutan Trump, bu yıl adayı satın almak istediklerini dile getirmişti. Fakat Trump'ın bu istediği Danimarka'ya 300 yıldan fazladır bağlı olan bu özerk bölge tarafından reddedilmişti.

Uzmanlar, yıllar sonra adaya yapılacak olan bu ilk seferin, Grönland için de turizmin kapısını aralayacağını ifade ediyor. Bu buz adasını turizm merkezi hali getirmeyi düşünün yetkililer, bu yıl 2 havalimanı projesinin de tamamlanmasını umuyor.

ABD PAZARINA AÇILACAKLAR

ABD pazarına açılmak isteyen Grönland, bunu büyütmek isterken, geçen yıl Grönland'a uçakla 2 bin 600 kişi giderken 47 bin 500'ü ise kruvaziyerlere adayı ziyaret etmişti.

Bu uçuşların Kuzey Amerika ile bağlantısını güçlendireceğini belirten Grönland Havalimanları CEO'su Jens Lauridsen bunun en büyük arzuları olduğunu söyledi. Bu 2 bin 200 metrelik pist ve havalimanı terminalinin yerel ekonomiyi canlandıracağı da beklentiler arasında.