En az 2,145 üst düzey NASA çalışanının federal işgücü azaltma programı kapsamında kurumdan ayrılacak olması, ABD uzay politikasının ve Ay ve Mars'a yönelik devam eden görevlerin geleceğine ilişkin endişeleri artırıyor.

POLITICO tarafından elde edilen iç belgelere göre, ayrılmalar NASA'nın en deneyimli yöneticileri ve teknik uzmanları arasında yer alan 875 GS-15 çalışanını içeriyor ve erken emeklilik ve satın alma programları kapsamında ayrılan toplam 2.694 memurun büyük bir kısmını temsil ediyor.

Çıkışlar, Beyaz Saray'ın 26 mali yılı için önerdiği, NASA fonlarını %25 oranında azaltacak ve 5,000'den fazla pozisyonu ortadan kaldıracak olan bütçeyi takip ediyor. Bilim odaklı Goddard Merkezi'ndeki derin kesintiler gibi bazı azaltmalar yönetimin hedefleriyle uyumlu olsa da, diğer ayrılmalar Johnson Uzay Merkezi ve Kennedy Uzay Merkezi de dahil olmak üzere insan uzay uçuşu operasyonları için çok önemli alanları vuruyor.

Uzmanlar, yetenek göçünün 2027 yılına kadar Ay'a astronot indirmek gibi karmaşık hedefleri raydan çıkarma riski taşıdığı konusunda uyarıyor. The Planetary Society'den Casey Dreier, "Ajansın yönetimsel ve temel teknik uzmanlığını kaybediyorsunuz" dedi.

NASA, değişikliklere rağmen misyonuna bağlı kalmaya devam ettiğini söyledi. Ancak 25 Temmuz'a kadar ertelenmiş istifaların hala kabul ediliyor olması ve Senato tarafından onaylanmış bir yöneticinin bulunmaması, liderlik boşlukları ve uzun vadeli yeteneklerle ilgili endişeleri arttırıyor.