ABD Başkanı Donald Trump, İran savaşı sürecinde yaşamını yitiren dört ABD askerinin cenaze transfer töreni için gittiği Delaware ziyaretinin ardından miting düzenlemek üzere Georgia eyaletine geçti.

Georgia'nın Marietta kentinde yer alan Wheeler Lisesi'nde 22 Temmuz Çarşamba günü konuşan Trump, uzun uzun icraatlarından, savaştan, ve değinmeyi sevdiği diğer tüm konulardan bahsetmeye başladı.

Ancak Trump konuşmasını sürdürürken, arkasında duran bir kişinin başkanın el hareketlerini taklit ettiği, Başkan'ın sözlerini bile tek tek tekrar ettiği görüldü.

Trump'ın takım elbisesinin bir benzeri giyen, onun mimiklerini ve el hareketlerini bire bir uyumla yapan bu kişi sosyal medyada fenomen oldu. Trump destekçileri ise öfkeden küplere bindi.

SOSYAL MEDYA İKİYE BÖLÜNDÜ

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı bu sessiz protestocunun taklit yeteğine övgüler sıraladı.

Bir kullanıcı "Trump tam anlamıyla trollendi! Şu adamın yaptığına bakın" yorumunu yaparken bir başka kullanıcı "kürsüye çıkması gereken o olmalı, daha iyi yapıyor" yorumunu yaptı.

Trump destekçileri ise öfkelerini gizlemedi. Bir kullanıcı "zihinsel sorunları varmış gibi görünüyor" yorumunu yaparak bir başka kullanıcı "Trump'a tehdit olarak kabul edilmeli ve bu kişi salondan atılmalı" yorumunu yaptı.

Trump'la alay eden adamın videoları ise milyonlarca kez izlendi, binlerce kez paylaşıldı. Sosyal medyayı ikiye bölen adamın kimliği ise henüz bilinmiyor.

TRUMP KONUŞMADA NE DEDİ?

Konuşmasında eyaletteki projelere değinen 80 yaşındaki Trump, Japonya'nın bölgede 600 milyon dolarlık modern bir elmas işleme tesisine yatırım yaptığını ve Yamaha Motors'un yeni ABD genel merkezini Kennesaw'da inşa ettiğini açıkladı.

ABD tarihinin en yüksek yatırım döneminin yaşandığını belirten Trump, mevcut durumda daha önce hiç olmadığı kadar çok Amerikalının çalıştığını ifade etti.

Trump, ülkedeki iş imkanlarının rekor düzeyde olduğunu ve çalışan sayısının zirveye ulaştığını vurguladı.

Trump konuşmasında, ikinci başkanlık dönemi boyunca doğan her çocuğa 1.000 dolar başlangıç sermayesi sağlayan bu yatırım hesapları projesini de öne çıkardı.