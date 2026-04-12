Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Hürmüz Boğazı'na ilişkin görüntüler paylaştı.

"HÜRMÜZ GÖZLEM ALTINDA"

Paylaşılan görüntülerde bir insansız hava aracının (İHA) Hürmüz Boğazı üzerinde gözlem yaptığı görüldü.

Görüntülerle birlikte yayımlanan açıklamada ise "Tüm trafik, silahlı kuvvetlerin kontrolü altında. Yapılacak her hangi bir yanlış hamle, düşmanı Hürmüz Boğazı'nda ölümcül bir girdaba hapsedecek." ifadeleri kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile müzakerelerin ardından yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer hedeflerinden vazgeçmediğini ve "ABD donanmasının, Hürmüz Boğazı'na girmeye veya boğazdan çıkmaya çalışan tüm gemileri ablukaya alma sürecini başlatacağını" belirtmişti.​​​​​​​