ABD Başkanı Donald Trump bugünden itibaren ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki yabancı ülke gemilerine rehberlik etmeye başlayacağını duyurdu.

Trump'ın açıklaması, ABD gemilerinin ticari gemilere Hürmüz Boğazı'ndan geçerken eşlik edeceği izlenimi verdi. Ancak işin aslı böyle çıkmadı.

Beyaz Saray'a yakın Axios ve The Wall Street Journal'ın haberine göre ABD donanması gemilere eşlikçi olmayacak, ancak 'rehberlik' yapacak.

Buna göre ABD savaş gemileri Hürmüz Boğazı'na girmeden gemilerle telsiz yoluyla nerelerden geçmeleri gerektiğini söyleyecek.

ABD gemileri, ticari gemilerin mayınsız rotalardan geçmelerine olanak tanıyacak ancak silahlı koruma sağlamayacak.

Savaş gemileri boğazın karşısında 'her ihtimale karşı' duracak. Axios'a göre "ABD Donanması daha çok İran saldırılarını engellemek üzere" yakın bölgelerde hazır bulunacak.

WSJ'ye göre Avrupalı diplomatlar ve gemi sahipleri, Başkan'ın deniz taşımacılığını yeniden canlandırmak için daha önce yaptığı başarısız girişimleri hatırlattı.

Bu taleplerin dikkate alınmaması endişeleri arttırdı. Diplomatlar "Savaş gemisi eskortu olmadan, bir koordinasyon biriminin boğazdaki durumu önemli ölçüde değiştirmesi pek olası görünmüyor" dediler.

Trump'ın 'tamamen insani bir adım' olarak tanımladığı ve İran tarafından şiddetle eleştirilen bu adım, diğer bir deyişle fos çıktı.

İRAN ANINDA TEPKİ VERMİŞTİ

Trump'ın İran ablukasını yarma ve ABD savaş gemileriyle Hürmüz Boğazı'ndan geçme girişimleri İran'da anında tepkiyle karşılandı.

İran'ın Ulusal Güvenlik Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi X üzerinden yaptığı açıklamada "Hürmüz Boğazı’ndaki yeni deniz rejimine yönelik herhangi bir Amerikan müdahalesi, ateşkesin ihlali olarak değerlendirilecektir. Hürmüz Boğazı ve Basra Körfezi, Trump’ın hayali paylaşımlarına göre yönetilmeyecektir. Suçu başkalarına atma girişimleri kimse tarafından kabul edilmeyecektir" dedi.

Donanma unsurları ayrıca ticari gemilere özellikle mayın döşenmemiş güvenli rotalar hakkında bilgi sağlayacak.

Trump sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada savaşla ilgisi olmayan ancak boğazda mahsur kalan birçok ülkenin kendilerinden yardım istediğini ifade etti.

Bu gemilerde gıda stoklarının tükendiği ve mürettebatın ciddi sağlık sorunları yaşadığını söyledi.

Trump bu operasyonu dünya genelindeki mağdur şirketleri ve ülkeleri kurtarmaya yönelik insani bir jest olarak nitelendirdi.

Başkan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Bu gemi hareketi sadece hiçbir suçu olmayan insanları, şirketleri ve ülkeleri özgür bırakmayı amaçlıyor. Onlar içinde bulundukları durumun kurbanlarıdır. Bu Amerika Birleşik Devletleri ve Orta Doğu ülkeleri adına insani bir jesttir. Bu ülkelere gemilerini kısıtlı su yollarından güvenle çıkaracağımızı ve işlerine özgürce devam edebileceklerini ilettik. Eğer bu insani sürece herhangi bir şekilde müdahale edilirse bu müdahale maalesef güç kullanılarak ele alınmak zorunda kalacaktır."