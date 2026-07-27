Donald Trump'ın yeniden koltuğa oturmasıyla birlikte amatör ve profesyonel yatırımcıların, yeni yönetimin agresif ekonomi politikalarından faydalanacak hisse senetlerine yönelik başlattığı yoğun talep dalgası sona erdi.

Başlangıçta oldukça parlak bir seyir izleyen ve piyasalarda güçlü bir rüzgar estiren bu strateji, gelinen noktada tamamen dağılma sürecine girmiş bulunuyor.

SAVAŞIN GÖLGESİNDE YÜKSELEN MALİYETLER

Ned Davis Research tarafından hazırlanan ve konut yapımı, savunma harcamaları ile imalatın ülkeye geri çekilmesi gibi politikalardan faydalanması beklenen fonlardan oluşan "Trump Ticareti Endeksi", yılın başında S&P 500 endeksini geride bırakmasının ardından Mayıs ayından bu yana yaklaşık yüzde 16 oranında geriledi.

Gösterge kapsamındaki çok sayıda borsa yatırım fonu yıllık bazda eksiye geçerken, stratejideki bu sert kırılmanın ana nedeni olarak ABD ile İran arasındaki askeri çatışmalar gösterildi.

Ned Davis Research uzmanları; gerilemenin temelinde enerji fiyatlarındaki tırmanış, yükselen enflasyon beklentileri, artan faiz oranları ve ABD dolarının aşırı değer kazanmasının yattığını vurguladı.

Yılın ilk çeyreğinde nadir toprak elementleri, uranyum ve savunma teknolojileri odaklı fonlar yüzde 20'yi aşan primler yakalamış olsa da tırmanan hammadde ve enerji maliyetleri üretimi ile konut yatırımlarını doğrudan baltaladı. Bu durum, Amerikan imalatını ve ağır sanayisini ihya etme vaatlerine güvenen piyasa aktörlerinde büyük düş kırıklığı yarattı.

PİYASALARDA YÖN DEĞİŞİMİ

Piyasadaki fon akışları da yatırımcıların bu stratejiden kademeli olarak kaçtığını gösteriyor. Enerji, sanayi ve finans sektörlerine yüksek ağırlık veren "YALL" kodlu "Truth Social God Bless America" fonu, savaşın başlangıcından bu yana her ay düzenli nakit çıkışı yaşadı ve S&P 500 endeksinin yüzde 8 yükseldiği bu dönemde yüzde 4'ün üzerinde değer kaybetti.

Benzer şekilde Trump Media hisseleri de yıl başından bu yana yüzde 35 geriledi. Buna karşın, içeriğinde yoğun enerji hisseleri barındıran "MAGA" kodlu "Point Bridge America First" gibi az sayıda fon petrol fiyatlarındaki yükselişle endekse tutunabildi.

Piyasa analistleri, Trump’ın döngüsel sanayi hamlelerine yatırım yapanların kaybettiğini, yapay zekâ temasını tercih edenlerin ise bu süreçten kârlı çıktığını belirtiyor.