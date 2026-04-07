ABD ile İsrail'in İran'a karşı başlattığı savaş Beyaz Saray’dan gelen son açıklamalarla birlikte zirve noktasına ulaştı. Başkan Donald Trump, Hürmüz Boğazı’nın Salı akşamına kadar tamamen trafiğe açılmaması durumunda, İran’ın sivil altyapı tesislerine yönelik askeri operasyonların dozunu artıracağını duyurdu. Bu restleşme, arz güvenliği endişelerini tetikleyerek enerji piyasalarını hareketlendirdi. "BİR GECEDE DEVRE DIŞI KALIR" TEHDİDİ Trump, Tahran yönetimine yönelik sözlü baskısını artırırken, taleplerinin yerine getirilmemesi halinde İran’ın kritik kapasitesinin "bir gecede yok edilebileceği" uyarısında bulundu. PETROL FİYATLARI KESKİN YÜKSELDİ Tehditlerin ardından Brent ve Batı Teksas (WTI) tipi ham petrol fiyatlarında yukarı yönlü sert hareketler gözlendi. Brent Petrol: ICE üzerinde Haziran vadeli işlemler %1,5 değer kazanarak 111,40 dolar seviyesine ulaştı. WTI (ABD) Petrolü: Batı Teksas petrolü ise %2,8’lik sıçramayla 115,58 dolardan işlem gördü. ANALİSTLERDEN 119 DOLAR TAHMİNİ Enerji analistleri, Brent petrolün teknik grafiğinde 111,36 dolar seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda, fiyatların kısa sürede 119 dolar bandını hedefleyebileceğine dikkat çekiyor. Olası bir tansiyon düşüşünde ise aşağı yönlü ilk destek noktaları sırasıyla 108,87 ve 106,42 dolar olarak öngörülüyor.

