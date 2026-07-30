ABD'de gerçekleştirilen yeni bir kamuoyu araştırması, Başkan Donald Trump yönetiminin İran'a yönelik askeri adımlarına verilen halk desteğinin azaldığını ortaya koydu.

'ELDE EDİLEN SONUÇLARA DEĞMİYOR'

Associated Press (AP) ve NORC Halkla İlişkiler Araştırma Merkezi tarafından yapılan ankette, Amerikalıların önemli bir bölümünün İran'la yaşanan gerilimin elde edilen sonuçlara değmediğini düşündüğü görüldü.

Araştırmaya göre, ABD'li yetişkinlerin yüzde 64'ü, 28 Şubat'ta İran'a yönelik başlatılan saldırıların gereksiz olduğunu belirtti. Aynı görüşü paylaşan Cumhuriyetçi seçmenlerin oranı ise yüzde 37 olarak kaydedildi.

TRUMP'IN İRAN POLİTİKASINA DESTEK YÜZDE 28'E DÜŞTÜ

Ankette, Trump yönetiminin İran politikasına yönelik genel desteğin yüzde 28'e gerilediği görüldü. Bu oran, bir önceki ay yapılan ölçümdeki yüzde 34'lük seviyeye göre 6 puanlık düşüş anlamına geliyor.

Cumhuriyetçi seçmenler arasında Trump'ın İran politikasına destek yüzde 61 olurken, haziran ayında yüzde 71 olarak ölçülen desteğin 10 puan azaldığı belirtildi.

'SİYASİ RİSK OLUŞTURABİLİR'

23-27 Temmuz tarihleri arasında yapılan araştırmanın sonuç raporunda, İran savaşına yönelik kamuoyu desteğinin ülke içinde giderek zayıfladığı vurgulandı.

Raporda, bu durumun kasım ayında yeniden seçime girecek Trump ve askeri operasyonlarını destekleyen Cumhuriyetçi Kongre üyeleri açısından önemli bir siyasi risk oluşturabileceği ifade edildi.

ABD'de son dönemde yayımlanan diğer anketlerde de Trump'ın İran politikasına verilen desteğin düşüş eğiliminde olduğu ve genel seçmen desteğinin yaklaşık yüzde 30 seviyelerinde seyrettiği belirtildi.