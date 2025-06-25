Mali sıkıntılarla boğuşan Yeşil Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. (Yeşil GYO) sonrası, grubun bağlı şirketi Yeşil Global İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. de konkordato başvurusunda bulundu. İstanbul Anadolu 3. Asliye Ticaret Mahkemesi, şirkete 3 ay süreyle geçici mühlet verilmesine karar verdi.

20 Haziran 2025 tarihinde yapılan duruşmada alınan kararla birlikte, şirketin mal varlığının korunması amacıyla ihtiyati tedbir uygulanmasına hükmedildi. Ayrıca konkordato sürecini denetlemek üzere mali müşavir Ramazan Demir konkordato komiseri olarak atandı.

TRUMP'IN TÜRKİYE İSİM HAKLARINI ALMIŞTI

Şirketin sahibi Kamil Engin Yeşil, 2006 yılında Türkiye'de Yeşil İnşaat'ı kurdu. Trump'ın Türkiye isim haklarını alan ve eski unvanı İhlas GYO olan daha sonrasında Yeşil GYO olarak unvanı değiştirilen şirketi yabancı bir ortakla birlikte satın almıştı.

DURUŞMA EYLÜLDE OLACAK

Patronlar Dünyası'nın haberine göre, geçici mühlet süresi 20 Haziran itibarıyla başlarken, davanın ilk duruşması 13 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilecek. Mahkeme, tüm alacaklıları bu tarihte yapılacak duruşmaya katılmaları veya vekil aracılığıyla temsil edilmeleri konusunda bilgilendirdi.

YEŞİL GYO'DA KONKORDATO BAŞVURUSUNDA BULUNMUŞTU

Bilindiği üzere, Yeşil Global İnşaat’ın ana şirketi Yeşil GYO da 5 Şubat 2025’te konkordato başvurusunda bulunmuş, Bakırköy 2. Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından şirkete geçici mühlet verilmişti. 30 Nisan 2025’teki duruşmada ise bu süre bir ay daha uzatılmıştı.