ABD yönetiminin İsrail’e 2,8 milyar dolar değerinde silah ve mühimmat satışına yönelik planı, Kongre’de Demokrat üyelerin itirazlarıyla karşılaştı.

SHAHEEN SATIŞ İÇİN GÜVENCE İSTEDİ

Senato Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Jeanne Shaheen’in, satış konusunda yönetimden İsrail hükümetinin silahları nasıl kullanacağına ilişkin güvence istediği bildirildi. Shaheen’in satışa onay verip vermemeyi değerlendirdiği belirtildi.

PAKETTE 40 BİN AĞIR BOMBA BULUNUYOR

Planlanan 2,8 milyar dolarlık pakette 20 bin MK-84 ve 20 bin BLU-117 olmak üzere toplam 40 bin adet 2 bin librelik bomba bulunuyor. Söz konusu mühimmatların bir bölümü daha önce Biden yönetimi döneminde Gazze’de yüksek sivil kayıplara yol açabileceği endişesiyle bekletilmişti.

MEEKS DE SATIŞA KARŞI ÇIKTI

Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesi’nin kıdemli Demokrat üyesi Gregory Meeks de satışa karşı olduğunu açıkladı. Meeks, Trump yönetiminin silahların ABD ve uluslararası hukuka uygun biçimde kullanılacağı konusunda yeterli güvence vermediğini belirtti.

KONGRE DENETİMİ GÜNDEMDE

Kongre’deki itirazlar, Trump yönetiminin İsrail’e yönelik 2,8 milyar dolarlık silah paketini denetim sürecinin önemli başlıklarından biri haline getirdi.