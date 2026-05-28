Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Washington ziyareti sırasında gündem olan Türkiye'nin Rus petrolü ithalatı, Trump'ın "Rusya'dan alımı kesin' isteği sonrası son yılların en düşük seviyesine indi.

Ucuza Karadeniz limanlarına gelen Rus petrolü sevkiyatı, son 1 buçuk yılın en düşük seviyesine indi

LSEG ve Kpler verilerine göre Akdeniz’de deniz yoluyla en çok Rus petrolü alan ülke olan Türkiye dünya genelinde ise Hindistan ve Çin’in ardından üçüncü sırada geliyor.

Kpler verileri Türkiye’nin Ural Petrolü ithalatının bu ay günlük ortalama 161 bin varile gerileyeceğini gösterdi.

Bu rakam Ocak ve Nisan ayları arasındaki 189 bin varillik ortalamanın ve geçen yılın mayıs ayındaki 302 bin varillik seviyenin altında kaldı.

Körfez bölgesindeki arz kesintilerinin küresel petrol fiyatlarını tırmandırdığı bir dönemde yaşanan bu düşüş dikkat çekti.

FİYATLAR ARTTI, ALIMLAR AZALDI

LSEG verilerine göre deniz yoluyla yapılan ithalat en azından Ocak 2025 tarihinden bu yana görülen en düşük seviyeye gerilemiş durumda.

Ortaya çıkan bu açık ise Hazar bölgesinden gelen ve Rusya ile Kazakistan menşeili olan CPC Blend petrolü ithalatının artırılmasıyla kısmen dengeleniyor.

Uzmanlara göre Türkiye'nin Rus petrolünü kesmesinin tek sebebi siyasi değil. Hürmüz Boğazı'ndaki kriz sonucu Ural petrolünün fiyatının artması Türkiye'nin diplomatik olarak riskli ticareti iyice kesmesine sebep oldu.

Yaşanan İran savaşının ardından Urals petrolünün Brent petrole karşı varil başına primi Hindistan limanlarında 8 dolara kadar yükseldi.

Diğer kaynaklar ise nisan ve mayıs aylarındaki sevkiyat azalmasının Hindistan başta olmak üzere Asya'daki yoğun talepten kaynaklandığını ifade etti.

Bir başka piyasa temsilcisi de piyasada zaten fazla ürün bulunmadığını dile getirdi.