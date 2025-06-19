Ukrayna, altın, kaolin ve grafit gibi en değerli yeraltı kaynaklarının işletmesini Türk şirketine emanet etti.



Yapılan anlaşma kapsamında, Ukrayna'nın zengin madencilik sahalarında 2026 yılı itibarıyla yalnızca Türk şirketi Onur Group faaliyet yürütecek.



CNBC-e'nin derlediği, Çekya merkezli Body Guru'da yer alan habere göre, Onur Group, Ukrayna'daki değerli elementlerin bulunduğu madenleri işletmek için 5 özel ruhsat aldı.

TRUMP İSTEDİ, TÜRK ŞİRKETİ ALDI



Verilen ruhsatlar arasında Dnipropetrovsk bölgesindeki bir altın yatağı, Kirovograd ve Dnipropetrovsk bölgelerinde üç kaolin sahası ile Khmelnytsky bölgesinde önemli bir grafit madeni yer alıyor.



GÜVENLİK ENDİŞELERİ ÖN PLANDA



Ukrayna yetkili makamları tarafından Türk şirketine 5 ruhsat verilmiş olsa da, maden sahalarından dördü henüz hazırlık aşamasında bekletiliyor. Beklemelere temel gerekçe ise, fiilen Rusya ile savaşta olan Ukrayna'da yaşanan güvenlik endişesi. Maden sahalarının bulunduğu bölgedeki zorlu arazi koşulları ve çatışma bölgelerine olan yakınlık, maden sahası için ilave tedbirler alınmasına neden oldu.

ALTIN YATAĞINDA BEKLENEN VERİM ALINAMADI



Altın yatağında yapılan ilk testlerde ton başına 4,5 gram altın çıkartılması planlanırken, yapılan analizlerin ardından bu miktar 1,4 grama geriledi.



Söz konusu verim düşüşü, şirketin yatırımlarını altın yatağından kaydırmasına neden olurken, iş gücü daha yüksek getiri sağlayan grafit ve diğer nadir toprak elementlerinin bulunduğu sahalara kaydırıldı.