ABD Başkanı Donald Trump’ın Beyaz Saray’daki son kabulünde çekilen görüntüler, sosyal medyada büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. 80 yaşındaki başkanın takım elbisesinin altındaki sıra dışı kabarıklık, Trump'ın sağlık durumuyla ilgili spekülasyonları yeniden alevlendirdi.

Gazeteci Aaron Rupar’ın "Trump belinde nasıl bir aparat taşıyor?" notuyla paylaştığı video kısa sürede milyonlara ulaştı. Görüntülerde, Trump’ın özel kesim pantolonunun arka kısmında net bir şekilde fark edilen kare biçimindeki çıkıntı, internet kullanıcılarını ikiye böldü.

Sosyal medyada Trump karşıtları durumu alaycı ifadelerle "yetişkin bezi" iddiasına bağlarken, konu kısa sürede trend listelerinin üst sıralarına yerleşti.

İDDİALAR PEŞ PEŞE GELDİ

Öte yandan, konuya daha temkinli yaklaşan uzmanlar ve takipçiler ise farklı ihtimaller üzerinde duruyor. Çıkıntının, kumaşın katlanmasından veya ceket kesiminden kaynaklanabileceğini belirtenlerin yanı sıra; bu yapının bir telsiz-iletişim cihazı, bel korsesi ya da yürümeyi kolaylaştıran bir medikal aparat olabileceği değerlendirmesi yapılıyor.

Görev süresi boyunca ellerindeki morluklar, resmi törenlerdeki yorgun halleri ve yürüyüş tarzıyla sık sık gündeme gelen Trump için Beyaz Saray'dan veya doktorlarından iddialara ilişkin herhangi bir doğrulama gelmedi.

Biyografi yazarları da söz konusu söylentilerin somut bir dayanağı olmadığını vurguluyor. Ancak resmi bir açıklama yapılmamış olması, ABD kamuoyunda 80 yaşındaki liderin fiziksel durumu üzerindeki soru işaretlerini gidermeye yetmedi.