Piyasalar Trump'ın ABD ile İran arasında kalıcı bir ateşkes konusundaki iyimser mesajlarına rağmen tepki göstermedi.

Ons altın dün gece 4 bin 767 dolar seviyesine geriledi. Bugün sabah seansında 08.18'de ons altın 4 bin 802 dolar seviyesinde bulunuyor.

Gram altın, dolar/TL kurundaki yükseliş ve ons altındaki yatay seyrin etkisiyle sakin bir seyir sergiliyor. Gram altın bugün sabah seansında 08.18'de 6 bin 921 lirada bulunuyor.

Kapalıçarşı altın fiyatları ile resmi altın fiyatları arasındaki fark devam ediyor. Kapalıçarşı'da gram altın 6 bin 969 lirada bulunuyor.

Petrol fiyatları haftanın son işlem gününde Trump'ın kalıcı barış mesajlarına rağmen yatay bir seyir sergiliyor. Brent petrol bugün sabah seansında 08.18'de 98 dolarda bulunuyor.

Ham petrolde de sakin bir seyrin olduğu görülüyor. Ham petrol bugün sabah seansında 08.18'de 89 dolarda hareketleniyor.

TRUMP'TAN KALICI BARIŞ MESAJI

Perşembe günü ABD Başkanı, bir anlaşmaya varmak için iki haftalık ateşkesi uzatmak zorunda kalacağını düşünmediğini ve çözümün “oldukça yakında” geleceğini öngördüğünü söyledi ancak gerekirse uzatabileceğini de ekledi.

Ayrıca İran ile anlaşma sağlanması durumunda ilk görüşmelere ev sahipliği yapan Pakistan’a gidebileceğini belirtti.

Daha sonra Nevada’daki bir etkinlikte konuşma yapan Trump, artan enerji maliyetlerinin yaşam maliyetine etkisine dair seçmen endişelerini yatıştırmaya çalıştı. İran’daki savaşın “oldukça iyi ilerlediğini” ve yakında sona ermesi gerektiğini söyledi.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.