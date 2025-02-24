ABD Başkanı Donald Trump ile Polonya Cumhurbaşkanı Andrzej Duda arasında Maryland'de yapılması planlanan görüşme, Trump’ın geç kalması nedeniyle 1,5 saatlik bir erteleme yaşadı.
Akşam saat 19.00’da başlaması beklenen toplantı, Trump’ın Beyaz Saray’dan geç ayrılması sonucu ancak 20.30’da gerçekleşebildi.
SADECE 10 DAKİKA GÖRÜŞTÜ
Görüşmenin 1 saat sürmesi beklenirken, yalnızca 10 dakika sürdü.
Polonyalılar, bu kısa görüşmeyle ilgili Trump'ın Duda'yı küçük düşürdüğünü ve ülkenin uluslararası prestijine büyük zarar verdiğini düşünüyor.