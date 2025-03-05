Trump’ın ABD Kripto Stratejik Rezervi duyurusunun ardından kripto paralarda yükselişler görüldü. Kripto para destekçisi Trump, seçim hazırlığı sürecinde kripto paralara verdiği destekle rekorları peş peşe getirmişti.

Ancak seçim zaferiyle beraber kripto paralara dair konuşmayan Trump, 7 Mart’ta ilk Beyaz Saray Kripto Zirvesi’ni düzenleyeceğini ve sektör liderlerini davet edeceğini duyurdu.

Trump'ın bu hamlesi, Bitcoin eleştirmenlerini şaşırttı. Eleştirmenler, Trump'ın bu hamlesinin altcoinlerin dahil edilme mantığını anlamadığını belirtti. Ayrıca eleştirmenler bir rezerv oluşturulacaksa bunun Bitcoin üzerinden oluşturulması gerektiğine dikkat çekti.

Peki bu gelişmeler Bitcoin'i nasıl etkileyecek?

Geçtiğimiz hafta 78 bin 200 dolara kadar gerileyen Bitcoin gelen haberlerle beraber 94 bin 990 dolara yükseldi. Bugün ise sabah seansında 87 bin 700 dolar civarında hareketleniyor.

Peki Trump'ın bu hamlesiyle altında fiyatlama nasıl olacak?

Analistler, küresel piyasaların Trump'a ancak 6-7 ay içinde alışacağını belirterek, altının da diğer yatırım araçlarının da duruma adapte olabilmesi için zamana ihtiyaç olduğunun altını çizdi.