Washington'daki federal mahkemede görülen davada kararını açıklayan federal yargıç Timothy Kelly, üç medya kuruluşunun Trump yönetimine karşı açtığı davada geçici tedbir kararı verdi. Kararla birlikte söz konusu kuruluşların Beyaz Saray'da görev yapan gazetecilerinin basın kartlarının yeniden verilmesi ve erişimlerinin sağlanması istendi.

KARARA RAĞMEN GİRİŞTE SORUN YAŞANDI

Mahkemenin kararına rağmen uygulamada kısa süreli bir kriz yaşandı. Politico, bir muhabirinin kararın ardından Beyaz Saray'a girmek istediğini ancak içeri alınmadığını ve basın kartına el konulduğunu bildirdi.

CNN ve MS NOW tarafından da bazı çalışanlarının sabah saatlerinde Beyaz Saray yerleşkesine girişlerinin engellendiği aktarıldı. Gün içinde ise Beyaz Saray yönetimi, üç medya kuruluşunun erişimlerinin yeniden sağlandığını açıkladı.

TRUMP'IN YASAĞI DAVAYA TAŞINMIŞTI

Trump, 18 Eylül'de yaptığı açıklamada CNN, MS NOW ve Politico'nun Beyaz Saray'a girişlerini yasakladığını duyurmuştu. Trump, kararının gerekçesi olarak söz konusu kuruluşların yayınlarını eleştirmiş ve onları “sürekli yalan haber yapmakla” suçlamıştı.

Üç medya kuruluşu ise kararın ardından federal mahkemeye başvurarak basın akreditasyonlarının iptal edilmesine itiraz etti. Davada, gazetecilerin Beyaz Saray'a erişiminin engellenmesinin anayasal hakları ihlal ettiği savunuldu.

DİĞER YAYIN KURULUŞLARINDAN ORTAK TEPKİ

Yasağın ardından ABC, CBS, Fox News, NBC ve CNN gibi büyük televizyon kuruluşları ortak havuz yayınlarına ilişkin bazı faaliyetleri askıya aldı.