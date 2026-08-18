Orta Doğu'da barış umutları, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yapılan ve pazartesi günü süresi dolan mutabakatı uzatmaya niyetli olmadığını belirtmesiyle yeniden hayal oldu.

Muhabirlerin Haziran ayında imzalanan yazılı anlaşmayı uzatıp uzatmayacağı yönündeki sorusuna "Hayır" yanıtını veren Trump, Washington ile Tahran'a 60 gün içinde kalıcı bir barış anlaşmasına varma imkanı tanıyan sürecin sonuna gelindiğini işaret etti.

Paris dışındaki Versailles Sarayı'nda iki ay önce liderler ve iş dünyası temsilcileri eşliğinde imzalanan anlaşmanın ardından her iki taraf da artık mutabakatın geçersiz olduğunu belirtti.

TİCARİ GEMİLER HEDEFTE

İngiltere Deniz Ticaret Operasyonları (UKMTO) tarafından salı günü yapılan açıklamada, boğazdan çıkış yapan bir geminin kimliği belirlenemeyen bir mühimmatla vurulduğu duyuruldu.

Saldırı sonucunda bir kişinin hayatını kaybettiği ve geminin makine dairesinin hasar gördüğü bildirildi.

Savaş öncesinde dünya petrol ve gazının beşte birinin taşındığı boğazın hızlı bir şekilde yeniden açılma olasılığının zayıflamasıyla, Temmuz sonundan bu yana en yüksek seviyeleri gören Brent ham petrolünün varil fiyatı salı günü 91 doların üzerine çıktı; Batı Teksas türü ham petrol (WTI) ise 85 dolar seviyelerine yakın seyretti.

TRUMP'IN SÖZLERİ GERİLİMİ TIRMANDIRDI

Şubat ayı sonundan bu yana Trump'ın İran'a yönelik saldırılarının ana hedefi olan nükleer kapasite konusunda bir ilerleme sağlanamadı.

Trump, İran limanlarına uygulanan deniz ablukasını gerekçe göstererek ABD'nin üstünlüğe sahip olduğunu öne sürdü ve su yolunu ABD bölgesi ilan edip tam kontrol sağlama fikrini yineledi.

Bu açıklamalar, boğazdaki geçişleri kendilerinin yönettiğini vurgulayan İranlı yetkililerle çelişti.

ABD'de giderek daha az popüler olan ve Kasım ayındaki ara seçimlerde Cumhuriyetçileri tehdit eden savaştan çıkış yolu arayan Trump yönetimi için Hazine Bakanı Scott Bessent, Tahran'a karşı "daha önce hiç görülmemiş türden" yeni ekonomik tedbirler açıklamaya hazırlandıklarını duyurdu.

UMMAN'A TEHDİT

Resmi bir askeri müttefik olmamakla birlikte ABD'nin yakın bir güvenlik ortağı olan Umman, boğazın nasıl yönetileceği konusunda İran ile görüşmeler yürütüyor ancak ABD bu süreçte yer almıyor.

Fox News'e verdiği mülakatta Trump, detay vermeden "Eğer Umman engel olursa onları yerle bir edecek şekilde bombalarız" diyerek Mayıs ayındakine benzer bir tehditte bulundu.

Aynı kanala konuşan Enerji Bakanı Chris Wright, ABD ordusunun bölgeden "günde 8 ila 9 milyon varil petrol" çıkardığını, İran'ın "sıfır varil" petrol ihraç ettiğini savundu.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir "seyrüsefer haritası" nihai hale getirilse de güvenlik karmaşıklığı ve "yıkıcı unsurların engelleyici davranışı" nedeniyle anlaşmaya varılamadığını belirterek ABD'nin ablukayı kaldırması gerektiğini söyledi.

Trump'ın Devrim Muhafızları Ordusu yetkilileriyle arka kanalların açık olduğuna yönelik iddiası ise İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan bir sözcü tarafından "hayal ürünü" olarak nitelendirilerek yalanlandı.