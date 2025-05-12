Hamas, ABD yönetimiyle görüşmesi sonucunda "ateşkesin sağlanması, Gazze'ye girişlerin açılması, insani yardımların girişinin sağlanması için ilk adım niteliğindeki bu konuya çok olumlu yaklaştıklarını" ve ABD-İsrail çifte vatandaşı esir asker Alexander'ın serbest bırakılacağını duyurdu.



HAMAS, TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR ETTİ

Trump, Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, esir asker Alexander'ın yakında ailesiyle kavuşacağını belirterek, bu gelişmenin yaşanmasına katkıda bulunanlara teşekkür etti. ABD Başkanı Trump, Hamas'ın Alexander'ı serbest bırakacak olmasını, ABD ve arabulucu Katar ile Mısır'ın gösterdiği çabalara karşılık "iyi niyetle atılmış bir adım" olarak değerlendirdi.

Hamas hareketi, arabulucu ülkeler Katar ve Mısır'ın yanı sıra Türkiye'ye süreç boyunca çabalarından dolayı teşekkür etti

İSRAİL'DEN HABERSİZ GÖRÜŞMELER NETANYAHU'YU ÇILGINA ÇEVİRDİ



İsrailli medya kuruluşu Kanal 12, Alexander'ın serbest bırakılma sürecinde Hamas ve ABD arasında doğrudan temas kurulduğunu belirtti.



Kanalın istihbarat kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Netanyahu'nun sinir krizi içinde olduğu ve ABD ile Hamas arasında olan görüşmelerden haberinin olmadığı öne sürüldü.

