ABD Çin arasındaki karşılıklı tariflerin artmasıyla beraber borsalarda sert geri çekilmeler yaşandı. Pan-Avrupa STOXX 600 .STOXX , önceki seansın yükselişinin sönmesiyle 0711 GMT'de yüzde 2,5 düştü. Ticarete duyarlı Almanya'nın referans endeksi .GDAXI yüzde 2,1 düştü.

Trump'ın karşılıklı gümrük vergileri, aralarında bazı Avrupa Birliği ürünlerine uygulanan yüzde 20'lik karşılıklı gümrük vergisinin de bulunduğu kararlar Çarşamba gününden itibaren yürürlüğe girdi .

Alman maliye bakanı Joerg Kukies, Avrupa'nın en büyük ekonomisinin ticaret gerginlikleri nedeniyle başka bir durgunluk riski altında olduğunu söyledi . Euro bölgesi, otomobiller ve metaller üzerindeki son tarife artışlarıyla zaten mücadele ediyor.

Enerji hisseleri .SXEP , petrol fiyatlarının dört yılın en düşük seviyesine düşmesiyle yüzde 3,8 düştü; madenciler .SXPP ise dünyanın en büyük metal ihracatçısı Çin'in yüzde 104'lük büyük bir vergiyle karşı karşıya kalmasıyla yüzde 4 düştü. O/R

Faiz oranlarına duyarlı bankaların .SX7P hisseleri , yatırımcıların Avrupa Merkez Bankası'nın gelecek hafta kötüleşen ekonomiyi desteklemek için yapacağı faiz indirimini tam olarak fiyatlamasıyla yüzde 2,8 düştü.

Yatırımcılar nakit güvenliğine sığındıkları için, genellikle güvenli liman olarak görülen ABD devlet tahvillerini de elden çıkardılar.

Almanya'nın Redcare Pharmacy RDC.DE hissesi , dönüştürülebilir tahvil ihraç etmesinin ardından yüzde 15,6 düştü.