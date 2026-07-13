Annesinin geçmişte Donald Trump ile yasak aşk yaşadığını ve bu gerçeği kendisine 2017 yılında itiraf ettiğini öne süren Necla Özmen, sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Daha önce Ankara 27. Aile Mahkemesi'nde Trump'a babalık davası açan ancak dosyası reddedilen Özmen, 7-8 Temmuz tarihlerinde başkentte düzenlenen NATO Zirvesi sırasında yaptığı çıkışlarla dikkatleri üzerine çekmişti.
Zirve öncesinde kameralar karşısına geçerek Donald Trump'a seslenen Özmen, "Sevgili babacığım, senin kalabileceğin bir oda hazırladım. Umarım rahat edersin. Türkiye’de büyüdüğüm için ona Türk mutfağından lezzetler hazırlamayı düşünüyorum. İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Heyecanlıyım." sözleriyle uzun süre konuşulmuştu.
Bu çağrının ardından Trump'ın danışmanı olduğunu iddia eden bir kişi tarafından aranan ve umutlanan Özmen, kısa süre sonra kandırıldığını anlayarak gözyaşları içinde bir video yayınlamış ve takipçilerini hüzünlendirmişti.
SPONSORLU İÇERİKLERE BAŞLADI
Sosyal medyada kısa sürede geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Özmen, popülerliğini iş fırsatına çevirdi.
Pek çok restoran ve mekan için tanıtım videoları çekmeye başlayan Özmen'in, reklamını yaptığı lezzetleri tadarken, "O yiyemediği için üzüldüm ama onun yerine ben tatmak istiyorum" şeklindeki esprili ifadeleri dikkat çekti.
Özmen'i reklam yüzü yapan bir dondurmacı ise paylaşımına, "Babacığına gerçek Maraş dondurması yediremedi ama Amerika'ya biz kargolayacağız" notunu düştü.
Necla Özmen'in hüzünlü videolarından kısa süre sonra neşeli mekan tanıtımlarına geçiş yapması, sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı.