ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek hukuk mücadelesi verdiğini öne süren Necla Özmen, 7-8 Temmuz tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarla bir kez daha sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri haline geldi. Konunun yeniden gündeme gelmesiyle birlikte, esprili paylaşımlar da beraberinde geldi.
"ANKARA'DA EVİMDE ODA HAZIRLADIM"
Annesinin yıllar önce Donald Trump ile yasak aşk yaşadığını ve bu gerçeği kendisine 2017 yılında itiraf ettiğini iddia eden Özmen, daha önce Ankara 27. Aile Mahkemesi'ne başvurarak babalık davası açmış ancak söz konusu dosya reddedilmişti. Vazgeçmeyen Özmen, son olarak yaklaşan NATO Zirvesi öncesinde ABD Başkanı'na seslenerek evinde onun için özel bir oda hazırladığını duyurdu.
Trump'a seslenerek onun rahat edebileceği bir oda düzenlediğini, Türkiye’de büyüdüğü için ona Türk mutfağından lezzetler sunmayı planladığını söyleyen Özmen, "İnşallah gelir, evimi ve yaşantımı görür. Çok heyecanlıyım" ifadeleriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.
"DEDEM TRUMP GELİNCE BANA SAHİP ÇIKACAKSINIZ"
Necla Özmen'in bu açıklamaları sosyal medyada kısa sürede yayılarak binlerce yorum ve paylaşım aldı. Kullanıcıların büyük bir bölümü durumu tiye alırken, konuya eğlenceli bir yaklaşım getiren Kübra Yıldırım isimli Instagram kullanıcısının çektiği video viral oldu.
Kurguladığı videoda Necla Özmen'in kızı, dolayısıyla Donald Trump'ın da torunu olduğunu ileri süren Yıldırım, izleyenleri güldüren şu çağrıyı yaptı:
"Buradan anneme sesleniyorum. Dedem Trump Ankara'ya gelince bana haber vereceksiniz. Bana sahip çıkacaksınız. Ben burada zor durumlarda kalıyorum, zor durumlarda yaşıyorum. Dedem torununa, sen de kızına sahip çıkacaksınız."