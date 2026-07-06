ABD Başkanı Donald Trump'ın biyolojik babası olduğunu iddia ederek Ankara'daki NATO Zirvesi öncesi evinde "Trump odası" hazırlayan Necla Özmen ile sosyal medya kullanıcıları arasındaki güldüren diyaloğa bir yeni halka daha eklendi. Özmen'in açıklamalarını tiye alarak kendisini "Özmen'in kızı, Trump'ın ise torunu" olarak tanıtan ve "Bana sahip çıkın" çağrısı yapan Instagram kullanıcısının viral olan videosuna, Necla Özmen'den yanıt gecikmedi.
Sosyal medyada binlerce yorum alan ve kısa sürede yayılan "torun" videosunun ardından gözlerin çevrildiği Necla Özmen, sessizliğini çektiği yeni bir video ile bozdu.
Yayınladığı videoda kendisini "Trump'ın kızı" olarak savunmaya devam eden ve babasının bu tür esprili tartışmalara malzeme edilmemesini isteyen Özmen, şu ifadeleri kullandı:
"Bir kadın çıkmış, benim kızım olduğunu söylüyor. Ben hiç evlenmedim, nasıl çocuğum olsun? Sevgili babam Trump'ı da bu işe karıştırmasın lütfen."
Necla Özmen'in "kızını" reddettiği ve "Sevgili babam Trump" hitabını kullandığı bu son video da sosyal medyada kısa sürede en çok izlenenler arasına girdi. Kullanıcılar, artık mizahi bir boyut kazanan "Trump'ın Türkiye'deki aile ağacı" tartışmalarının altına binlerce eğlenceli yorum bırakmaya devam etti.