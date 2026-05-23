İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından eğitildiği iddia edilen 32 yaşındaki Muhammed Bakır Said Davut el Saadi, ABD Başkanı'nın en büyük kızı Ivanka Trump'a yönelik bir suikast planı hazırlamaktan tutuklandı.

New York Post gazetesinin haberine göre Süleymani'nin ölümünün intikamını almak için Trump'ın kızını öldürmeye ant içti.

El Saadi, 15 Mayıs'ta Türkiye'de tutuklandı. Türkiye'den ABD'ye gitmeye hazırlanan El Saadi'nin Trump'ın kızını öldürme planı bu şekilde suya düştü.

Şüphelinin Florida'daki özel Indian Creek Adası'nda bulunan evin planlarına sahip olduğu belirtildi.

'TRUMP'IN EVİNİ YAKACAĞIM'

Süleymani, 2020 yılında Bağdat'ta düzenlenen bir ABD İHA saldırısında öldürülmüştü.

Donald Trump o dönemde bu ölümü kişisel bir zafer olarak kutlamıştı. Eski bir askeri ataşe yardımcısı olan İntifad Kanbar, Al-Saadi'nin takıntısını anlattı.

Kanbar şüphelinin "Bizim evimizi yaktığı gibi Trump'ın evini de yakmak istediğini" aktardı.

Terör çevrelerinde üst düzey bir isim olan Al-Saadi, Ivanka Trump'ın ailesiyle yaşadığı malikanenin konumunu gösteren bir haritayı sosyal medyada paylaştı.

El-Saadi, sosyal medya platformu X üzerinden Ivanka Trump ve eşi Jared Kushner'ın üç çocuklarıyla birlikte yaşadığı ev hakkında tehditler savurdu.

Şüpheli Arapça yaptığı paylaşımda "Amerikalılara bu fotoğrafa bakmalarını ve ne saraylarının ne de Gizli Servis'in onları koruyamayacağını bilmelerini söylüyorum. Biz şu anda sadece gözetleme ve analiz aşamasındayız. Size daha önce de söylemiştim, bizim intikamımız sadece bir zaman meselesidir" diye yazdı.

TÜRKİYE'DE YAKALANDI

Bu tehditlerin ardından El-Saadi 15 Mayıs tarihinde Türkiye'de yakalandı. Adalet Bakanlığı şüphelinin Avrupa ve Amerika genelinde 18 farklı saldırı veya saldırı girişimiyle suçlandığını açıkladı.

Ancak bu suçlamaların doğrudan Ivanka Trump'a yönelik suikast planıyla ilişkili olup olmadığı henüz netlik kazanmadı.

Soruşturma detaylarına göre El-Saadi'nin hedef aldığı kişilerin büyük çoğunluğunu Yahudiler oluşturuyordu.

Ivanka Trump da evliliği öncesinde 2004 yılında Yahudiliğe geçmişti. Zanlı ayrıca Toronto'daki ABD Konsolosluğu'na silahlı saldırı ve Amsterdam'daki bir bankanın bombalanması gibi olaylarla suçlanıyor.

Washington merkezli New Lines Enstitüsü'nden uzman Elizabeth Tsurkov şüphelinin Süleymani ile yakınlığını doğruladı.

Tsurkov, Al-Saadi'nin kendi babasını kaybettikten sonra Süleymani'yi bir baba figürü olarak gördüğünü belirtti.

Şüpheli şu anda Brooklyn Gözaltı Merkezi'nde tek kişilik hücrede tutuluyor. bu tesis Nicolas Maduro gibi isimlere de ev sahipliği yapmıştı.

New York Post gazetesinin ulaştığı avukatlar ise konu hakkında yorum yapmaktan kaçındı. Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı da henüz resmi bir açıklama yapmadı.