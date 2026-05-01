ABD Başkanı Donald Trump'a İran'daki operasyonlar için tanınan 60 günlük yasal sürenin dolacağı gün Trump kongreye bir mektup yazdı.

‘ABD’NİN ÇIKARLARINI KORUMA SORUMLULUĞUM DOĞRULTUSUNDA’

Mektubunda Trump şu ifadeleri kullandı:

2 Mart 2026 tarihinde Kongre’ye, 28 Şubat 2026’da Amerika Birleşik Devletleri kuvvetlerinin Epic Fury Operasyonunu başlattığını ve İran İslam Cumhuriyeti rejimine karşı hassas saldırılar gerçekleştirmeye başladığını bildirmiştim. Bu operasyonu, Amerikalıları ve ABD’nin yurt içi ve yurt dışındaki çıkarlarını koruma sorumluluğum doğrultusunda ve ABD’nin ulusal güvenlik ile dış politika çıkarlarını ilerletmek amacıyla emrettim.

‘DÜŞMANLIKLAR/SAVAŞ HALİ SONA ERDİ’

7 Nisan 2026’da iki haftalık bir ateşkes emri verdim. Bu ateşkes daha sonra uzatıldı. 7 Nisan 2026’dan bu yana ABD kuvvetleri ile İran arasında herhangi bir çatışma yaşanmamıştır. 28 Şubat 2026’da başlayan düşmanlıklar/ savaş hali sona ermiştir.

‘İRAN TEHDİDİ HALEN DEVAM EDİYOR’

Çatışma yaşanmasa da var olan riske dikkat çeken Trump, “ABD’nin İran rejimine karşı yürüttüğü operasyonların başarısına ve kalıcı bir barış sağlama yönündeki çabalara rağmen, İran’ın ABD’ye ve silahlı kuvvetlerimize yönelik oluşturduğu tehdit hâlâ önemini korumaktadır” ifadelerini kullandı.

KONGRE ONAYI OLMADAN EN FAZLA 60 GÜN

ABD’de 1973 tarihli Savaş Yetkileri Kararı’na göre, yönetimin askeri birlik konuşlandırması veya saldırıların ardından 48 saat içinde Kongre’yi bilgilendirmesi gerekiyor. Aynı düzenleme, Kongre onayı olmaması halinde askeri operasyonların 60 gün içinde sona erdirilmesini zorunlu kılıyor.

Söz konusu yasa ayrıca, gerekli görülmesi halinde kuvvetlerin güvenli şekilde geri çekilebilmesi için bu sürenin 30 gün daha uzatılmasına imkân tanıyor.

'60 GÜNLÜK YASAL SÜRE GEÇERLİLİĞİNİ YİTİRDİ'

Savaş Yetkileri Yasası kapsamında yapılan değerlendirmeye göre, Donald Trump yönetimi, İran ile yaşanan askeri gerilimin yürürlüğe giren ateşkesle birlikte hukuki açıdan sona erdiğini savundu. Bu çerçevede, 60 günlük yasal sürenin artık geçerliliğini yitirdiği ve Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nden ek bir yetki ya da onay alınmasına gerek bulunmadığı ifade edildi.

'HÜRMÜZ ABLUKASI ASKERİ HAREKETLİLİKTİR'

Ancak Demokrat Parti mensubu Kongre üyeleri bu yoruma itiraz ediyor. Demokratlara göre, ateşkes ilanı söz konusu yasa kapsamında “çatışmaların tamamen sona erdiği” anlamına gelmiyor. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Donanması’nın Hürmüz Boğazı’ndaki ablukayı sürdürmesi de, sahadaki askeri hareketliliğin devam ettiğine ve gerilimin fiilen sonlanmadığına işaret ettiği şeklinde değerlendiriliyor.

'ANAYASA TARTIŞMALARINI BOŞA ÇIKARMA ÇABASI'

Trump’ın bu çıkışı ABD medyasında, anayasaya uygunluk tartışmalarını boşa çıkarma çabası olarak değerlendirildi.

‘ANAYASA’YA UYGUN BİR UYGULAMA DEĞİL’

Donald Trump, bugün yaptığı açıklamada İran ile süren ateşkes nedeniyle ilgili sürecin askıya alındığını savundu ve "Bence karşı tarafın talep ettiği o yetki konusu, Anayasa'ya uygun bir uygulama değil" ifadelerini kullandı.

‘KARAR BEYAZ SARAY TARAFINDAN VERİLECEK’

Öte yandan, dün Pete Hegseth, ABD Senatosu Silahlı Kuvvetler Komitesinde Pentagon’un 2027 bütçesine ilişkin soruları yanıtlarken İran’a yönelik operasyonlara değindi. Hegseth, saldırıların Kongre’ye bildirildiği 2 Mart itibarıyla başlayan 60 günlük süreye ilişkin olarak, savaşın bitiş zamanı ve Kongre’den yetki alınıp alınmayacağı konusundaki nihai kararın Beyaz Saray tarafından verileceğini dile getirdi.